El auge de TikTok provocó que cada tanto uno de los videos de la plataforma se convierta en la broma del momento. El último de estos casos es el clip de tres amigos, llamado popularmente como los "Solteros de 40". El video ahora tiene una versión al estilo "Friends" y volvió a causar furor en las redes.

"Solteros a los 40", es el título elegido por el autor de la edición, @Cringlesz, que utilizó la tipografía de la exitosa serie y la canción "I'll Be There for You", el tema de la presentación de la tira.

En esta versión, su creador le dio rienda suelta a la creatividad: le dio un nombre a cada uno de los amigos y los presentó con sus principales características.

Se trata de una edición diferente a la que se volvió viral gracias al posteo de @piludivavirtual en Twitter: "Pov: cuando te separas después de los 40". El video es simple: con la canción “Bella y sensual”, de Romeo Santos, Nicky Jam y Daddy Yankee, los tres participantes del clip se presentan al ritmo de la música, haciendo alusión a que son los personajes que describe la canción.

Las reacciones más graciosas del video viral