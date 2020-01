Una insólita situación tuvo lugar en una aplicación de citas, para gente del mismo sexo, cuando un hombre le ofreció a otro los cachorros de su perra chihuahua a cambio de un encuentro íntimo.



Ante el asombro de propios y extraños, la historia se viralizó luego que un joven publicara en su cuenta de la red social Twitter, las capturas de pantalla de la conversación entre ambas personas, oriundas de México.



De esta manera, en los mencionados screenshots se puede leer la charla entre dos usuarios de Grindr (un app de citas para hombres gays y bisexuales), donde uno de ellos le pregunta al otro que tiene como nick "agosexoxdinero": "Oye cobras y eso?". A esto recibió como respuesta "Sí, 150".



A los pocos segundos, quien estaba más interesado en tener sexo escribió: "Oh, ya veo" junto a un emoji y abajo puso: "Pero no traigo :( ", en referencia al dinero. Sin tantas vueltas, quien ofrecía sus servicios dijo: "Ok, bye".



Un minuto más tarde, el primer sujeto exclamó: "Jajaja. Maldita pobreza, oh mi Dios. Me priva del placer carnal".



Fue allí cuando comenzó una inesperada negociación entre ambos. "Ok, 100 o cosas de valor", comentó agosexoxdinero.



"Cosas como qué. Me interesa", replicó y el otro respondió: "No sé, lo que quieras".



Sin dudarlo, el muchacho que quería mantener el encuentro sexual ofertó: "Mi perra tiene cachorros. Te interesa? Son chihuahuas". Acto seguido pudo leer lo que tanto esperaba: "Ok". De inmediato, le mandó dos fotos de las simpáticos canes con la aclaración: "Son cabezitas de manzana".



Por último, agosexoxdinero cerró el trato: "Anda sí, por donde andas o que". Más tarde, las redes sociales se encargaron de viralizar la conversación, y este diálogo ahora causa furor mundial entre los internautas.

Así fue la conversación entre ambos sujetos