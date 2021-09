El confinamiento estricto y la obligación de quedarse en casa debido a la pandemia del Covid ha generado varios movimientos en las redes sociales, donde profesionales como intructores de yoga, gimnasia, artistas plásticas o cosmetólogas han conscientizado a la gente sobre la importancia de sus actividades, y sobre todo, brindaron ideas de cosas que 'se pueden hacer en casa'. Y sin duda, fue el gran momento de las nutricionistas.

La mayoría desarrolló un perfil en las redes más activo donde proporcionaron recetas saludables, tips para bajar de peso y llevar una vida sana, y conscientizaron sobre la importancia de tener una alimentación variada y nutritiva sin la necesidad de restricciones. Para eso, muchas de ellas publicaron recetas de clásicos de la repostería, como budines, cup cakes y alfajores, pero hechos en 'versión saludable'. La mayoría fueron aclamadas y los usuarios pedían mas, pero hay otras que según algunos, cruzaron los límites.

"Con los alfajores de maicena no te vas a meter" fue uno de los comentarios disparadores. Es que una nutricionista de instagram trató de reversionar este producto icónico de la repostería, aclamado por todos los argentinos, y generó repudio en las redes.

"Porfavor que depresión" compartió una usuaria de Twitter junto a la foto de los "alfajores de maicena saludables" hechos con tostadas de arroz y pasta de maní. La foto generó una catarata de humoradas, memes y GIFS que hicieron tentar de risa a más de un usuario.

por favor que depresión pic.twitter.com/4Pi1kT86Bu — Félix muy hombre (@pobrechamaco) September 28, 2021

"No podes convertir una tostada de arroz en un alfajor, no se parecen ni un poco", Eso es un sanguche de arroz con dulce adentro, llama a las cosas por su nombre", "Parece un sandwich de miga" o "Si mi vieja me hace eso me mando a mudar" fueron algunos de los cientos de comentarios.

El tweet contó con más de 3.000 retweets, 1.900 citas y más de 50 mil Me Gusta. Evidentemente hay cosas sagradas para los argentinos que no se pueden reversionar, y fue el caso de los clásicos alfajores de maicena.

