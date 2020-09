La tranquilidad y prosperidad económica consolidada en los países nórdicos les permite a sus habitantes ponerse inventivos en muchos aspectos. Tal como sucedió en Suecia a principio de año, cuando el dueño de una pizzería de la localidad de Skottorp se le ocurrió intervenir un clásico de la gastronomía mundial, como lo es la pizza, con Kiwis.

La iniciativa de Stellan Johansson se le ocurrió porque había recibido para navidad 15 kilos de los mejores kiwis que su hermano y su cuñada habían cosechado en su finca del sur de Suecia. Por lo que antes de que se pusieran feos, el hombre decidió usarlos en todo, hasta en la pizza que comercializa.

El joven sueco con su creación: la pizza de kiwi

De forma inmediata la innoviación gastrónomica tuvo consecuencias: tras publicar su creación en Facebook, se volvió viral y el joven sueco cobró fama mundial, pero también trajo consecuencias a su matrimonio. Meses más tarde, con pandemia de coronavirus por medio, su esposa solicitó el divorcio.

La presión por la fama viral fue más nociva para Stellan que el mismísimo aislamiento social por la pandemia que desembarcó en enero en Europa. "El mundo se confinó y me divorcié. La pizza no causó el coronavirus, aunque me hayan acusado de ello, pero creo que sí contribuyó a mi divorcio", expresó el hombre según el sitio británico Unilad.

Stellan también le confesó al sitio que quizás su matrimonio no iba tan bien antes del boom de la pizza de kiwi, y que la fama viral puede haber enojado el doble a su ya iracunda esposa, que consideró una "estupidez" ponerle kiwi a la pizza, o a cualquier plato que no sea un postre.

La pizza viral

Orgulloso de su ingenio, Stellan subió las fotos de su pizza de kiwi a Facebook y la novedad se volvió viral. La novedad llegó rapidamente a Italia y también le trajo algunos dolores de caveza. "Recibí una tonelada de mails en los que me dijeron que me querían matar porque estaba destruyendo su cultura gastronómica", aseguró el hombre.

Este cocinero de Skottorp, Suecia, inventó esta extraña combinación pensando en los extraños platos a base de plátano de los que le hablaba su amigo Bjørn, de Noruega.

La pizzeria sueca ahora reparte la pizza para prevenir contagios de coronavirus

Lo que no sabía Johansson era que la idea de incorporar kiwis a la pizza dejaría en un segundo plato el historico debate sobre la pizza con anana. Este joven sueco pensó en publicar la imagen en Facebook solo como una "broma", pero acaparó numerosos titulares en los medios y la gente comenzó a calificarla como una "abominación del demonio".

De todos modos, si alguien tiene curiosidad por el gusto de esta clase de pizza puede visitar el local de la localidad de Skottorp en Suecia, donde el joven continua comercializandola.