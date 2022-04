En las últimas horas las redes sociales estallaron ante la viralización de un audio privado de Yanina Latorre sobre una presunta estafa de la que fue víctima parte del círculo íntimo de la panelista de LAM. Según trascendió, las tarjetas de créditos de su grupo de amigas cercanas, e hijas de estas, fueron utilizadas por una tercera persona para beneficio personal.

L.M., una joven de 17 años, habría utilizado las extensiones de las tarjetas de crédito de sus amigas, y de las madres de las mismas, para hacer compras en dólares, tanto en Argentina como en el exterior. Las involucradas residen en Belgrano R.

.

"Se dedicó desde el año pasado a sacarle fotos a todas las tarjetas de crédito de todas sus amigas, madres, hermanas. Iba a las casas, agarraba las billeteras y les sacaba tarjetas de crédito", contaba Latorre en uno de los audios que se viralizó sobre el caso.

Además de fotografiar las tarjetas de crédito de sus amigas, también "abrió una cuenta de PayPal a nombre de Trini Bianchi. Encima la mamá de Trini Bianchi le paga a ella (L.M) la Facultad porque ellos (la familia de la adolescente) están mal económicamente", explicó la panelista de LAM.

De acuerdo a los audios filtrados de Yanina Latorre, L. M. había cargado en la cuenta de PayPal todas las tarjetas, un total de 25. "Hasta ahora la sumatoria es 25 mil dólares de lo que estafó", aseguró Yanina.

.

¿En qué gastó 25 mil dólares L. M. ?

Entre los gastos que figuran en las tarjetas de crédito hay sushi, carteras, vuelos internos en Estados Unidos, uber, peluquería, cuotas del gimnasio, entre otros. Latorre afirmó que la adolescente se dedicó "a vivir de las tarjetas".

Los gastos que L. M habría realizado con las tarjetas de crédito de sus amigas.

"¿Cómo salta esto? Hace una semana en la tarjeta de P., Juan empezó a ver un montón de gastos y le dijo 'P. terminó el verano, ya te aguanté los recitales' y P. le dice 'qué recitales', ella no había ido al recital de 600 dólares", explicó la panelista de LAM.

En este sentido, la adolescente realizaba los mismos gastos que todas sus amigas y al principio no eran detectables. "Juan empieza a hacer un listado. Había un millón de pesos de P. en tres meses, que ella juraba que no había gastado", se escucha en el audio de Latorre.

Fue así como uno de los padres del grupo de amigos canceló la tarjeta de su hija. "A M. también, le gastó 9 mil pesos en Mercado Libre. Todas las madres empezaron a putear a los hijos", señaló la panelista. Fue así como todas las adolescentes se reunieron y comentaron que sus tarjetas de crédito habían sido cortadas.

"La chica aparecía con las carteras, se fue a Miami, pagado por los padres y allá compró vuelos internos a Chicago. Un horror". El detalle que ayudó a descubrir la presunta estafa era el faltante de un collar Tiffany con un corazón negro.

Un día la joven apareció en la casa de una de sus amigas con ese collar, una de las madres le dijo que "era igual" al que ella tenía, pero que no encontraba. L.M. le respondió que su mamá se la había regalado "este verano en Miami". A la adolescente le hackearon el mail y así encontraron la cuenta de PayPal a nombre de Trini Bianchi.

Según contó Latorre, L. M. aseguró que "no se dio cuenta, no sabía", pero para la panelista de LAM es imposible que lo "haya armado sola" porque la hermana de la adolescente también había realizado vuelos internos: "No se dio cuenta que esa guita la hermana no la tenía". Hasta el momento no se inició una causa legal.