La temporada de verano es el momento en el que más trabajan los restaurantes ubicados en sitios turísticos. Esto sucede en Argentina, en España y en todo el mundo, por lo que es común que casi a diario aparezcan casos de conflictos o quejas de clientes en Internet. Tal y como ocurrió con una mujer que criticó un restorán y recibió la respuesta del propietario: el diálogo llegó a Twitter y se volvió viral.

Esta historia se conoció gracias a la cuenta @soycamarero, que se encarga de compartir con sus miles de seguidores las situaciones más insólitas que deben soportar los trabajadores gastronómicos.

Según se puede observar en la reseña de Google, la clienta, llamada Rosa, dejó una calificación de una estrella al restaurarte (no trascendió el nombre) porque no pudo ordenar: "No entiendo que esté en un sitio de vacaciones y no se puedan hacer pedidos a las 15.30 porque cierra la cocina. Flipo!!!".

Y como los dueños de los locales están cada vez más atentos a este tipo de plataformas, es común que se tomen su tiempo para responder a los clientes insatisfechos. Justamente eso fue lo que hizo el propietario del local y se ganó aplausos de toda la red social.

"Hola Rosa, hay una cosa que son los derechos de los trabajadores y aunque estés de vacaciones hay que respetar. Y la hostelería, aunque en muchos sitios no se respeta, hay que empezar a hacerlo", le contestó.

Y agregó: "Rosa sentimos que no pudieras pedir, pero tenemos que cumplir con los horarios, lo sentimos". El diálogo fue posteado por Soy Camarero y causó furor: recibió miles de retuits y más de 19 mil "Me Gusta".

Pero también despertó un intenso debate entre los usuarios de Twitter ante la necesidad de que los clientes respeten los horarios a pesar de que estén de vacaciones de verano y hayan cambiado sus costumbres.

"Rosa, hija mía... de vacaciones estás tú. El mundo sigue teniendo unos horarios normales. Si querías comer fuera después de una mañanita de playa o te subes antes o te vas al burger king, que ese no cierra", comentó un usuario que respaldó la respuesta del dueño del lugar.

En la misma línea, otra persona escribió: "No entiendo que esté trabajando, llegue mi hora de salida y tenga que salir más tarde por qué una señora está de vacaciones y quiere comer cuando le da la gana, habiendo horarios en los que puede venir".

Aunque también hubo internautas que criticaron la justificación del restaurante: "Bueno, también se respetan derechos humanos haciendo turnos de mañana y turnos de tarde y no cerrando, pero bueno, eso ya otro tema. Voy a suponer que no es un restaurante que gane poco como para cubrir turnos, ya que está posicionado en un "sitio de vacaciones".