El chef y dueño de un popular restaurante de España es una estrella de las redes sociales por sus desopilantes reacciones ante las situaciones que provocan los clientes. Uno de sus clips que se hizo viral fue por su enojo con los comensales que llegan muy tarde para comer.

Sin dudas, los trabajadores del sector gastronómico se enfrentan a momentos conflictivos con sus jefes y, al mismo tiempo, con sus jefes. En esta ocasión, el cocinero de TikTok se puso de su lado y reclamó: “El personal quiere descansar”.

El dueño de un restaurante de España es furor en las redes sociales (TikTok/@arrozydesgracias).

Durante toda la escena viral, el chef se muestra enojado porque hay clientes que arribaron al comercio para pedir comida pasadas las cuatro de la tarde. El breve video se viralizó en la plataforma china y también en Twitter.

“Aquí hay un horario de comer y tiene usted que venir en ese horario y no venir cuando usted quiera”, remarcó el hombre sobre los clientes. Luego menciona a sus empleados y compañeros de labor.

“Porque el personal que hay aquí también quiere descansar. Si usted va a venir a las cuatro y diez, se va a ir usted a las cinco y diez”, apuntó el cocinero que protagoniza divertidos momentos en TikTok.

Además, el gastronómico señala otra cuestión importante que implica cocinar después del turno laboral. “¿Quién paga en la cocina, al camarero y la camarera esa hora de más que va a estar porque usted quiere llegar tarde?”, planteó.

“¿Quién la paga? Yo. Venga tú, cocinero, a guisar. Enciende el gas. Enciende el aire acondicionado, la televisión, el pan, camarera”, completó con fastidio el dueño del comercio de España.

Luego, mencionó que hay leyes laborales y que los obliga a tener contratos para cumplir “a rajatabla”. “Y tú no eres quien para venir a alterar ese horario. Esto no es un burger”, cerró en referencia a los famosos locales de comida rápida.

De esta manera, el cocinero de la cuenta de TikTok "arrozydesgracias" vuelve a ser viral, con un video que sumó miles de likes en Twitter y cientos de comentarios divertidos.

En la red social del pajarito, la mayoría de los usuarios apoyó al chef. “Yo no entiendo qué parte de ‘la cocina cierra a las 4’ no se entiende. Si llegas a menos diez ya vas tarde, porque en diez minutos no te pueden calentar una sopa y freír un filete, que es lo más sencillo”, apuntó uno

“He trabajado en hostelería lo suficiente para decir que, aunque tengas el horario con luces de neón y en grande ‘cocina cerrada’, siempre llega alguno a las 4 y media”, se sumó una joven.