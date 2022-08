Los cocineros de los restaurantes suelen fastidiarse cuando llegan clientes a último momento y realizan un pedido muy grande antes de que cierre el local. Este es el caso de un trabajador que es viral en TikTok por su insólita reacción frente a las órdenes que no quiere preparar.

Se trata del hombre que cocina en un local gastronómico de España y que protagoniza momentos divertidos en la cuenta de TikTok denominada “arroz y desgracias”.

Uno de sus últimos clips consiguió más de 3 millones de reproducciones por su reacción ante un cliente que llegó a última hora y pidió varios platos difíciles.

En el pequeño video se ve a uno de los empleados poniendo cara de fastidio cuando ve el ticket y lo muestra a la cámara que graba el día a día del comercio. Luego menciona en voz alta cada plato a preparar y el cocinero viral estalla de enojo.

“Atención”, anticipa el empleado y menciona que el cliente solicitó cinco platos diferentes. “Uno de champi (champiñones), uno de croquetas, un pulpo y un fileteado”, enumeró adelante de todos.

El ticket que desató la reacción viral en TikTok.

“Toma 40 pavos (euros) y que se vayan a tomar por c…”, reacciona el hombre viral y se mete la mano en el bolsillo para darle al cliente. Sin embargo, se trataba de una broma que es habitual entre los trabajadores del local gastronómico.

“A las diez y media”, reclamó de nuevo el cocinero que miraba el reloj sorprendido. “Ese es Teo, seguro cómo si lo conociera”, agregó con enojo para señalar que se trata de un cliente que siempre llega a la misma hora.

Unos segundos después, el encargado preguntó sobre el pedido: “Alguien se acuerda de lo que dije”. “No y no me quiero acordar. Madre Mía”, completó el cocinero para la alegría de los usuarios de TikTok.

Las mejores reacciones al cocinero viral de TikTok

“Qué divertido debe ser trabajar ahí jajaja”, señaló una de las comentaristas de la red social de los videos. “No, ni me quiero acordar jajaja”, repitió otra sobre el momento que cosechó más de 500 mil me gustas en pocas horas,

Luego, entre los cientos de comentarios que llenaron el posteo, un tiktokero expresó en chiste: “Voy cada día que quiero 40 pavos”. “Me gustaría saber si alguna vez ha dado los 40 pavos para que se vayan”, se sumó otro usuario.

Otra persona se comparó: “La cara que puso el chico al oír el pedido soy yo cuando el otro día me quedaban 5 minutos para irme y me piden 10 pizzas y 5 combos de entrantes”.

“Aparte de que ya es tarde y el pedido es grande, ellos son una arrocería, no un bar común”, intentó explicar otro joven ante las preguntas de quienes no entendieron la escena viral.