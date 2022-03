Tiene buenos precios, es uno de los de mayor reputación y hasta ganó un premio. De todos modos, un restaurante se volvió viral tras la respuesta del dueño a uno de sus habituales clientes.

El hecho ocurrió en The New Soho Tavern, un pub de Birmingham ( Inglaterra), uno de los más prestigiosos de la ciudad y famosos por sus parrilladas. El local tiene una reputación de 4,5 en Tripadvisor, donde abundan las personas que lo califican como "excelente" y "muy bueno". Además, ganó un Travellers' Choice Awards en 2021.

Sin embargo, una persona no quedó conforme en su visita: se quejó de la comida, el estado de los baños y del personal. Pero lo más curioso es que existen antecedentes de sus críticas, pero así y todo regresa una y otra vez.

Se reseña dice: "Si bien la comida aquí es muy impredecible, solo quédese con el curry punjabi. Los baños son una vergüenza. Este lugar necesita controles cada hora de los baños, especialmente cuando está ocupado".

Las críticas de su parte no son nuevas. En una anterior visita, sostuvo: "He estado viniendo aquí por un tiempo, aunque la comida nunca ha sido terrible, nunca ha sido excelente. Vengo aquí por razones sociales. Debo decir que ahora es recomendable evitar la comida. Las parrillas están llenas de chile rojo en polvo, los curries son prácticamente no comestibles".

"Los precios de las bebidas no están muy lejos de los precios del centro de la ciudad, especialmente para los refrescos. Si le ha dado a este lugar, tres o más claramente no tienen idea de la comida y la calidad de la India. Estoy de acuerdo en que es barato, pero otros lugares cercanos son mucho mejores. Y en cuanto al servicio, hay tres o cuatro despistados de 16 años tomando pedidos de comida", agregó.

La respuesta del dueño se volvió viral

La última crítica sobrepasó la paciencia del dueño del establecimiento gastronómico y decidió contestarle. Mikey, el propietario del pub, fue terminante: "¿Por qué insistes en volver?".

"Honestamente, no apreciamos su clientela. Nos ha dado críticas negativas varias veces, sin embargo, continúa viniendo. Desde decir que los niños manejan el lugar hasta que la comida es basura, y ahora la comida es impredecible, y los baños son malos. Honestamente, si somos tan malos, ¿por qué insistes en volver?", subrayó.

Y continuó: "No es bienvenido con su actitud negativa hacia nosotros. ¿Aún no se ha acercado a un miembro del personal con respecto a sus inquietudes, pero es el primero en conectarse y escribir al respecto?".

"Si desea seguir discutiendo esto, envíe un correo electrónico. PD: tenemos control de baño cada hora. Y su continua costumbre solo muestra lo buenos que somos", concluyó.