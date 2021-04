Ayanna Williams logró tener las uñas más largas del mundo, ganar el Guinness World Records y después de 30 años decidió cortarlas.

La mujer originaria de Texas, Estados Unidos,fue reconocida en 2017 por los Récord Guinness como la mujer con las uñas más largas del mundo, cuando alcanzaron a medir 5.76 metros

Según contó la mujer, decorarlas le tomaba más de 20 horas. “Con o sin mis uñas, seguiré siendo la reina”, “¡Mis uñas no me hacen a mí, yo hago a mis uñas!”, dijo Williams.

Pese a ser acreedora de este reconocimiento la mujer decidió cortar sus uñas en Trinity Vista Dermatology en Forth Worth, Texas.

"He estado creciendo mis uñas durante algunas décadas. Estoy tan, tan lista para una nueva vida. Sé que las voy a extrañar, pero ya es hora, es hora de que se vayan", declaró ante medios locales.

El último registro que se tenía sobre las uñas de Ayanna era que tenían una extensión de 7.33 metros. La mujer compartió las dificultades que enfrentaba al tener las uñas así de largas, señalando que no pudo realizar algunas actividades como lavar los platos y poner las sábanas en la cama durante bastante tiempo.

Ayanna en estos años recibió varias críticas sobre sus uñas, aunque también muchos comentarios positivos. También habló sobre la reacción que tienen los niños al ver el largo de sus uñas.

“¡¿Son esas tus uñas?!, y digo sí, y luego pregunto y digo ¿cuántos años tienes?, y dicen ‘Tengo diez o siete’, y yo digo ¿Adivina cuántos años tienen las uñas? ¡Tienen como 28-29 años! ¡Son mayores que tú!”, narró.

A partir de ahora, sus uñas serán exhibidas en el Ripley’s Believe It or Not Museo en Orlando, Florida. Aunque Ayanna Williams es reconocida como la mujer con las uñas más largas del mundo, el récord histórico sigue perteneciendo a Lee Redmond quien desde 1979 dejó crecer las uñas y alcanzó una longitud de 8,5 metros. Aunque las perdió en un accidente automovilístico en 2009.

