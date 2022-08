Las mozas y mozos suelen soportar situaciones insólitas con tal de recibir propinas, un ingreso vital para estos trabadores. Pero una mesera se vio superada cuando la acusaron de coquetear con el esposo de una clienta y decidió responderle a la mujer a través de Facebook con una publicación que se volvió viral.

Según relató Jessica Morris, atendió una mesa de 4 personas, dos parejas de recién casados que estaban de luna de miel. Pero cuando se retiraron, descubrió que en lugar de propina, le habían dejado un ofensivo mensaje en el ticket.

"No suelo hablar del trabajo de esta manera, pero lo que me acaba de ocurrir necesita darse a conocer. Principalmente, porque es muy gracioso, pero también porque me ofendió", escribió la moza en su posteo.

"Hoy me tocó atender a una mesa de 4. Dos parejas. Una de las mujeres me dijo que estaban ahí de luna de miel, y yo respondí que me había casado hacía un mes, y los felicité. Así que asumí que me habían escuchado, así que procedí con el '¿Qué les puedo ofrecer?'", continuó.

"Como todos deberían saber, ser mesera es un trabajo en el que tienes que tener una personalidad muy amable. Para ganar dinero tenés que ser agradable y, la menos, los que me conocen, pueden asegurar que lo soy Así que, por supuesto, dejo que esto brille en mi trabajo y en cada mesa", remarcó.

La mujer en cuestión y su esposo hicieron su orden y le preguntaron el nombre. La joven les contestó, pero la respuesta que recibió la dejó boquiabierta: "'Oh, no nos gusta ese nombre. ¿Podemos llamarte Jess?'. Me reí y respondí: 'Sí, pueden llamarme como quieran, incluso responderé si me llaman idiota'. Su marido rio, y procedieron a llamarme así durante toda la experiencia que tuvimos como mesera y clientes".

Jess creyó que todo estaba bien porque los veía reír, pero luego de que les acercó la cuenta se llevó una desagradable sorpresa. "Cundo regresé a la mesa, la pareja y sus acompañantes se habían marchado y en un ticket me habían dado 4 dólares de propina, pero Jenny decidió que yo no me merecía una propina monetaria, así que mejor me dejó una tierna nota con el siguiente mensaje: 'Él es mi marido, buscate el tuyo. Buena suerte'".

"Quiero añadir que, además, ella robó mi única lapicera, y que sabía que era la última porque tuve que disculparme de solamente tener una para compartirles, a pesar de que tenían que firmar dos cuentas diferentes", agregó.

La clienta escribió un desagradable mensaje en el ticket

La gran respuesta de la mesera que se volvió viral

"Querida Jenny: Me gustaría que supieras que el mesero que estaba en la sección frente a la mía, con el cual yo estuve hablando y consultando cosas cada cierto tiempo mientras tú te sentabas en mi mesa, ES MI ESPOSO", inició el descargo de la moza.

"A él lo encontré por mi cuenta y se ve mejor que el tuyo. Además, me gustaría que supieras que lo siento por ti, pero a mí, mi esposo me llevó a un crucero para nuestra luna de miel, y no a un restaurante", continuó.

"Además, mi esposo jamás me haría sentir tan insegura como para tener la necesidad de escribir una nota tan ofensiva a una mesera y hacerla sentir de la forma que lo has hecho", remarcó Morris.

"Jenny, aquí tenés un consejo de vida de mi parte: tu inseguridad como mujer es preocupante. Tené orgullo por la relación que tenés con TU MARIDO; para que no tengas que humillar a alguien para sentir que estás por encima. Especialmente a una mesera que vive de las propinas y las necesita para ayudar a su marido a pagar las cuentas", añadió.

Antes de concluir, agregó una posdata: "Mi marido dice que la próxima vez te podés sentar en su sección, de esta manera no tenés que preocuparte tanto porque tu esposo esté coqueteando con una mesera. Tal vez puedas ver el anillo mejor de lo que viste el mío".

Y firmó: "Jessica (la mujer que ofendiste al pensar que intentó coquetear con un hombre que está con su esposa)".