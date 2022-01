En las redes sociales, se viralizan con frecuencia distintas historias que son insólitas o que para algunos les cuesta creer su veracidad, pero acaban siendo reales. En esta oportunidad, un joven mexicano reveló que decidió ayudar a su suegra y le donó un riñón. Sin embargo, unos días después de esa acción, su novia lo dejó, se puso en pareja con otro hombre y en sólo un mes se casó con él.

El protagonista de esta historia en Uziel Martínez, oriundo de Bajo California, México. El joven docente decidió compartir en su cuenta de TikTok (@uziel.ms), con sus seguidores lo triste que estaba luego de enterarse que su exnovia se había casado.

Es por eso que el maestro optó por filmarse y no sólo eso, sino que también escribió en un comentario en el clip, en donde explicaba a qué se debía su tristeza:"“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, afirmó.

Martínez expresó que él creía que marchaba todo bien en la relación con su exnovia. Además, se llevaba bien con su suegra y fue por eso que cuando ella necesitó de su ayuda, no dudó en hacer lo necesario y más.

Fue entonces cuando tuvo el gran gesto con la madre de su pareja: le donó un riñón. Pero el problema principal comenzó al poco tiempo. La joven decidió abandonarlo y se fue con otro hombre, con quien aparentemente ya mantenía una relación paralela.

Esto lo puso mal y eso lo llevó a realizar esa publicación. No obstante, el docente tiktoker no esperaba que su el vídeo en donde contó el lamentable episodio que vivió con su exnovia se hiciera viral tan rápido. Es más al poco tiempo subió otro vídeo en donde reconoció: “No creí que se fuera a salir así de control”.

El clip de este joven se hizo viral en la red social china y actualmente cuenta con más de 16.2 millones de reproducciones, más 2.4 millones de me gusta y cerca de 42 mil comentarios de usuarios que le dejaron varias respuestas y lo animaron a que salgan adelante, dejara de pensar en su expareja y continúe con su vida.

En un nuevo vídeo que subió el docente dejó en claro no guarda rencor alguno hacia su ex y que a pesar de que no son amigos, no la odia. "Yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos”, sostuvo.

Por último, ante la recomendación de un usuario para que no vuelva a ser donante de su suegra, Uziel le respondió con cierta ironía. “Nada más tenemos dos riñones y si ya di uno nada más me queda otro para mí, así que... no se puede lo siento”. sentenció.