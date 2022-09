Las situaciones más inesperadas siempre terminan siendo todo un éxito en las redes sociales, logrando cosechar una infinidad de visualizaciones y "Me gusta".

En cuestión de minutos, estos videos comienzan a difundirse por TikTok o Twitter, y se vuelven sumamente virales.

En los últimos días, la insólita situación que protagonizó una joven no fue la excepción a la regla, y una inesperada conversación logró captar la atención de todos en TikTok.

La usuaria conocida como "aldana.vilche" le habló a su dentista, pero recibió la respuesta de alguien que la descolocó por completo. "Cuando tu odontólogo cambia de número y no te enteras", escribió la joven.

Sin estar al tanto del cambio de teléfono de su dentista, Aldana le habló normalmente para hacerle una consulta profesional: "Buenas, les quería preguntar si ya me enviaron las radiografías. Las necesito para presentar a la obra social", había escrito.

Sin embargo, recibió la respuesta más inesperada: "Hola. No, te equivocaste de número, pero si querés hablamos, que estás re linda".

Rápidamente, la joven viral le contestó pidiéndole perdón por haberle hablado a un número equivocado, pero el nuevo dueño del número no "arrugó" y redobló la apuesta: "No, ¿cómo que perdón? Lo mejor que me pasó que me hables, rubia hermosa. ¿Me decís tu nombre?".

Siguiendo con su chamullo, el hombre le envió luego otro audio sumamente directo: "¿Pinta la cabida para hablar?".

La reacción de los usuarios en TikTok

El video de Aldana no tardó en hacerse viral en la red social del momento, alcanzando casi el millón de reproducciones, y más de 100.000 "Me gusta".

Asimismo, su posteo recibió una oleada de comentarios, entre los cuales no faltó el humor. "No era tímido ni a palo", comentó una usuaria, haciendo referencia a una canción de "La Joaqui", mientras que otra escribió: "El menos rápido". No fueron las únicas que bromearon sobre la rapidez del muchacho a la hora de encarar: "El q no corre vuela", bromeó otra usuaria.

La conversación viral en TikTok.

Gracias a la creatividad de sus chamullos, varios usuarios confesaron que no le cerrarían la puerta tán rápido: "Yo le daría bola por ser tan sincero", aseguró una joven.

Por otro lado, algunos usuarios señalaron que quizás su dentista no había cambiado de número, sino que se trataba de otra cosa: "¿Cambió de número o le hicieron el celular?", lanzó un internauta, y, rápidamente, otro le contestó qué opinaba: "Si o si se lo robaron".