Si le preguntamos a Google "cómo encontrar un gato perdido", nos ofrecerá miles de sitios web que sugieren buscar por escondites en el barrio, intentar atraerlo con olores familiares, pedir permiso para revisar patios ajenos o llamar su nombre en las cuadras cerca de tu casa. Sin embargo, una usuaria de Twitter encontró un gato perdido en el lugar más obvio e insólito del mundo.

Esta semana, Camila Castodi (@camilacastoldi_) llamó la atención de los internautas porteños con un video de su encuentro con un felino extraviado. La joven estaba caminando por las calles de Palermo cuando avistó un cartel que compartía los datos de Luis, una mascota extraviada en la zona. Lo que Castodi nunca esperó fue mirar hacia abajo para encontrar a Luis, cómodamente acostado debajo de su propio cartel de "perdido":

El otro día encontré un gato perdido y lo devolví a sus dueños, el chabon estaba abajo de su cartel de perdido. pic.twitter.com/aarteiSRo0 — Castoldi. (@camilacastoldi_) February 16, 2022

"Luis, me parece a mí o querías que te encuentren?", se escucha en el video. Luis, con una inocencia irrefutable, se limita a maullar y ponerse a disposición para mimos. "Te amo Luis", agregó la internauta, antes de llevar al gato a su familia. Según informó Castodi en sus tuits, Luis estaba perdido hace días, y su familia lo buscaba con desesperación: "Tendría que haber grabado el reencuentro, estuvo 4 días perdido, la familia vino a buscarlo *sentime* CORRIENDO".

.

La reunión parece haber sido emotiva para todas las partes, incluyendo a Castodi que confesó tener un gato de la misma raza y color. La familia de Luis parece estar agradecida con la joven, quien escribió en un segundo tuit "ahora su dueña me manda fotos de Luis", junto a una imagen del gato, ya de regreso en su casa, disfrutando de una rica cena.

Ahora su dueña me manda fotos de Luis ���� pic.twitter.com/6PQcMmjbB8 — Castoldi. (@camilacastoldi_) February 16, 2022

No hace falta decir que la historia de Luis se volvió viral, con más de 144 mil 'me gusta's y cerca de 12 mil retuits en el video original. Sin embargo, lo mejor del momento viral fueron los comentarios, donde cientos de usuarios de Twitter decidieron compartir fotos de sus propios gatos, extraviados o no, y las aventuras que llevan cuando salen de la casa:

"El mío es blanco y siempre vuelve embarrado o marrón", "El mio se llama morty, aveces limpia chimeneas jajajajaja", "La mía hace 2 meses y medio que no aparece y es increíble la cantidad de gente que no me conoce y me escribe y manda info, ojalá Elsa se cruce con alguien como vos", fueron algunos de los comentarios bajo el tuit viral.

Por último, una de las internautas en comentar en el hilo compartió un pedacito de sabiduría para los dueños de gatos: "Ayer estaba paseando a mi perro y en la cuadra de enfrente había un gatito maullando y dos chicos diciendo ¡Bumi Bumi! Y miro para el costado y tenia un cartel que decía 'Bucamos a Buma'. Fun fact que aprendí en el refugio de animales: los gatos se pierden dentro de la cuadra".