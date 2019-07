Una mendocina se bajó del colectivo mirando el celular y olvidó a su hijo de tres años arriba, quién fue rescatado por el chofer del vehículo, Federico Muñoz. El episodio ocurrió este fin de semana en la capital de Mendoza.

Muñoz explicó en declaraciones a la prensa que iba manejando y vió al nene por el espejo retrovisor, recostado en un asiento de a dos. Sin embargo, creyó que estaba acompañado por otros pasajeros que se encontraban cerca de él.

Cuando varias personas amagaron a bajarse del colectivo 605 de Las Heras, el chofer se percató de que el chiquito quedaría sólo en el vehículo: "Resulta que en la parada de la calle José Vicente Zapata se bajaron varios de los pasajeros, así que me di vuelta, les pregunté a las 8 o 9 personas de quién era el nene y me contestaron que no era de nadie", relató.

Muñoz junto al chico de tres años (Gentileza: Diario Uno).

Acto seguido, se corrió de la calle hacia la vereda y llamó a su empresa para avisar que había un chico de unos tres años durmiendo en el asiento.

"Me dijeron que justo cuando llamé había terminado de hablar con ellos la madre del chico que se había bajado hablando con una amiga y que se había olvidado al nene en el colectivo", contó Muñoz.

"Tuve que llamar a la policía y cuando legaron me felicitaron por lo rápido que había actuado", expresó. Finalmente, contó que "una de las señoras que estaba en el micro me sacó una foto y me dijo que había reaccionado muy bien y que me lo agradecería a través de Facebook".