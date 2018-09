En un centro comercial en New Hampshire, Estados Unidos, un sujeto decidió meter dentro de una maquina de premios a su pequeña hija, para que esta saque consolas de video de la marca Nintendo.



Si bien no transcurrió cuando sucedieron los hechos, en las últimas horas la policía difundió un video grabado por un testigo que visitaba el shopping, en donde se puede ver al hombre retirando los

objetos que la menor le va dando, mientras que tras hacerse del botín, por último saca a su hija.



De esta manera, en la red social Facebook los uniformados publicaron: "Se insta a cualquiera que reconozca al sospechoso en este caso a que llame al detective Dempsey al 603-890-2343 o nos envíe un mensaje aquí".



Por último, y guiados por las imágenes, agentes de la investigación detallaron que el delincuente buscado es "hispano blanco, de entre 20 y 30 años de edad" y que cuando ocurrieron los hechos vestía "una gorra de béisbol negra Sig Sauer, barba, una camiseta azul y pantalones cortos negros con un cinturón Under Armour".