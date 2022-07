El pianista Daniel Crutze, quien toca temas fuera de lo común en restaurantes de lujo, realizó una interpretación de la canción viral del momento “Mi bebito fiu fiu” y se volvió tendencia en las redes sociales.

El tema se hizo popularmente conocido y está entre los temas más virales en Spotify. Con millones de reproducciones, se convirtió en protagonista de miles y miles de trends reproduciendo la pegajosa canción que no para de sonar y dar vueltas en las plataformas web.

La viralización es un fenómeno que se ha arraigado en internet en el último tiempo, al ritmo frenético del aumento de los usuarios en las diferentes aplicaciones. Las marcas y diferentes empresas se aprovechan de su impacto y las toman como parte de sus campañas, apropiándose del proceso de viralización en favor del marketing digital.

Como funciona en este fenómeno, las canciones y hasta las personas tienen un proceso casi de descarte que consiste en un boom, la consecuente viralización y el completo olvido.

Con las redes marcando el pulso de la conversación social y, en muchos casos, reemplazando el cara a cara, los fenómenos virales son reflotados muchas veces por apropiaciones de los mismos usuarios, que realizan sus versiones y también se vuelven virales.

En este caso, fue un músico que se dedica a realizar presentaciones en reconocidos restaurantes de lujo quien se apropió del tema “Mi bebito fiu fiu” y rápidamente se volvió viral, con más de seis millones de reproducciones en Tik Tok.

El pianista Daniel Crutze interpretó la ya popular canción y sorprendió a los comensales del reconocido local. Según sus propias palabras, le llegó la partitura y ahí fue cuando decidió realizar su propia versión.

En el video, puede verse primero a Crutze sentándose muy cómodo en su silla y empezando a tocar “Mi bebito fiu fiu”. Detrás de él, una mesa llena de personas de fondo respondieron de manera muy cómica a lo que estaban escuchando.

“No esperaba que reaccionaran cantando”, “Todos se la saben y la van cantando” escribió el artista sobre el video, que obtuvo más de 5 mil comentarios de usuarios que no podían creer lo que estaban viendo. “Jajajaja la señora bien emocionada”, “Resistí tres segundos al ponerle like, eres increíble, nunca dejes esto”, “¡Fue todo un éxito!”, “¿Dónde puedo conseguir la partitura?”, “Todos reconocen esa obra de arte”, comentaron.

Además, hubo internautas que reclamaron por la versión original de Eminem y Dido: “Eminem demandando a todo el que use el ritmo de su canción”, “A ver amo la de mi bebito Fiu fiu porque me da risa pero me pone mal que la gente ignore que existe la original que es un temón y no la conozcan”, “Que canten fiu fiu en vez de Dido me duele”, “Eminem:*lo demanda*”, escribieron.

La historia de “Mi bebito Fiu Fiu”

La canción, con TiTo Silvia y Tefi C como sus intérpretes, tiene un trasfondo que mezcla la política con el escándalo. Es que se filtraron conversaciones entre el expresidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra, y su supuesta amante Zully Ramírez del Castillo, quien fuera candidata al Congreso de Perú.

Tomando como referencia un conocido tema del rapero estadounidense Eminem, Tito Silva, quien se dedica a hacer parodias, difundió la canción en su canal de Youtube.

Luego, el comediante reveló que tomó como base la canción “Stan” del rapero estadounidense Eminem, sin pagar derechos de autor. Por este motivo, luego lo retiró de la plataforma.