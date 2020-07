La posibilidad de que extraterrestres hayan visitado la Tierra parece aún más firme tras conocerse documentos clasificados por la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, en los que pueden verse un video sobre "vehículos del exterior".

Se trataría de imágenes tomadas por un grupo financiado dentro de ese organismo que investigaba extraños encuentros entre integrantes del ejército y objetos voladores no identificados. Algunos tuvieron explicaciones perfectamente inocentes, mientras que otros "materiales" continuaban como un misterio total, según publicó The New York Times.

Las imágenes tomadas por la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos.

El astrofísico que trabajó como consultor del programa U.F.O. del Pentágono desde 2007, Eric W. Davis, dijo a ese medio que los estudios no pudieron determinar el origen de algunos de los materiales encontrados. “No podríamos hacerlo nosotros mismos", indicó.

Davis, quien ahora trabaja para Aerospace Corporation, entregó una sesión informativa clasificada a una agencia del Departamento de Defensa en marzo sobre las recuperaciones de “vehículos no fabricados en este planeta”, contó.

Además dijo que dio informes clasificados sobre la recuperación de objetos inexplicables a los miembros del personal del Comité de Servicios Armados del Senado el 21 de octubre de 2019, y a los miembros del personal del Comité de Inteligencia del Senado dos días después.

El ex senador de Nevada Harry Reid, quien defendió la causa de la exploración de los ovnis, le dijo al Times que cree que el Gobierno estadounidense tiene en su poder materiales extraños. Quizás lo más inquietante es que él también cree que las personas en el sector privado también tienen materiales.

Al final del artículo, Reid incluso señala la posibilidad de “naves recuperadas”, es decir, la idea de que el Gobierno puede tener una nave espacial alienígena de algún tipo en su poder.

Según el Times, la naturaleza clasificada de las sesiones informativas gubernamentales fue el principal obstáculo para divulgar información al público. Las imágenes publicadas en los últimos tres años muestran algunos encuentros que son muy difíciles de explicar. La Marina de Estados Unidos incluso confirmó que los videos son reales.

