Las redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok son un espacio donde cientos de miles de internautas comparten su día a día, buenas noticias y fotos de sus mascotas, pero también se volvieron un lugar seguro para realizar denuncias sobre situaciones de injusticia y discriminación. Así sucedió en TikTok, donde una popular Youtuber colombiana Valeria Sandoval hizo su propia denuncia ciudadana.

En un video de TikTok que ya reunió más de 6,4 millones de visualizaciones, la popular influencer mostró como a ella y a una amiga se le negaba acceso al restaurante mexicano Cuerno, bajo la excusa de incumplir un código de vestimenta del que no fueron informadas.

El video fue capturado por la misma Sandoval en la puerta del establecimiento, y muestra como gente con vestimenta relajada (jeans y remeras) entra sin problemas al restaurante mientras las dos mujeres son retenidas por dos agentes de seguridad. "Miren lo que hoy nos pasó en México!! No nos querían dejar entrar a este restaurante en México porque estamos vestidas “incorrecto” o somos dos mujeres solas! Qué triste", escribió Sandoval junto al polémico clip.

"Nosotras quisimos ir a este restaurante porque muchas personas nos lo recomendaban", comenzó explicando la youtuber en un segundo video de TikTok. "Cuando llegamos, el celador nos mira de arriba a abajo y nos dice '¿Tienen reserva?'". Las dos mujeres no tenía reserva, por lo que el celador les dijo que entraría al restaurante a ver si tenían espacio para ellas. "Cuando sale nos dice 'no, estamos a full capacidad, no pueden entrar', entonces nos fuimos", continuó.

"Resulta que Nicole, inteligente, revisó en la app donde se ve si hay disponibilidad para la reservación y había". Las amigas asumieron que fue una confusión del encargado de seguridad y volvieron a probar suerte en la puerta del restaurante.

"Volvimos al restaurante, le mostramos la reserva y el tipo otra vez nos paró, no nos dejó entrar". Según el relato, el celador dijo que debía volver a preguntar si había lugar, a pesar de que las chicas tenían la reserva en el teléfono, mientras que otro empleado de seguridad se acercó para evitar que las mujeres entraran. "Como si fuéramos a robar", señaló la influencer.

"Yo me sentí discriminada como mujer y por la ropa, que al final es lo de menos, pero no entendía por qué se estaban comportando así. De hecho, en el video ven como entran otras personas vestidas normales y no les dicen nada", explicó Sandoval.

Finalmente, el mánager del lugar salió a disculparse con las mujeres y les permitió la entrada, pero el daño ya estaba hecho. "Me parece muy feo, porque tú vayas en un jean, no te digan que hay un código, sino que te miren feo", destacó la youtuber en el video de TikTok que se volvió viral.