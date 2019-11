En Salta, una pareja de jóvenes causó furor en las redes sociales por presentarse en un local bailable vestidos con un polémico disfraz. Varios días después de Halloween, algunos boliches de la citada provincia decidieron realizar fiestas con esta temática y tanto el chico como la chica fueron protagonistas de una foto que se viralizó generando todo tipo de comentarios por el inusual su "look vampirezco".



Si bien esta fecha es muy discutida en nuestro país, ya que no forma parte de nuestras tradiciones ni costumbres, se usa muchas veces para entretener a los más chicos, jóvenes y adolescentes, y porque no a los de más de 20.



Fue así como la citada parejita, que muchos en broma compararon con los protagonistas de la película Crepúsculo, decidió salir a festejar la "Noche de brujas", en uno de los citados locales nocturnos, y para sorpresa de muchos su disfraz generó gran revuelo entre propios y extraños.



Sucede que ambos posaron para una foto, la cual luego fue compartida en las diferentes redes sociales. Al viralizarse, la imagen recibió miles de comentarios a favor y en contra.



Entre estos se podían leer frases como: "Ya se fueron a la remierda Jajaja", "Un Drácula no convencional...", "Loco está bueno" y "Qué estupidez..! ojalá utilizarían eso que se llama cerebro...", entre tantos otros.



Está es la imagen que causó furor y polémica en las redes sociales

Con polémico disfraz, esta pareja celebró la "Noche de brujas".