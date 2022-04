La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) realizó las multas más altas jamás impuestas a dos pasajeras por su comportamiento inadecuado y agresivo con la tripulación y el resto de los pasajeros durante sus respectivos vuelos.

De acuerdo con lo informado por la BBC, dos aerolíneas estadounidenses tuvieron problemas con dos mujeres que viajaban hacia diferentes destinos en medio de una semana por conductas de violencia que causaron descontrol y mucha tensión.

La American Airlines reportó que durante el trayecto desde Texas hacia Carolina del Norte, una pasajera se comportó de un modo desenfrenado y agresivo con tres miembros de la tripulación.

Las pasajeras de dos vuelos estadounidenses recibieron multas millonarias por agredir al personal y a otros pasajeros.

Según explicaron, la mujer amenazó con agredir a un sobrecargo, y tras las repetidas advertencias de sanciones, terminó por empujar a otro auxiliar de vuelo e intentó abrir la puerta de la cabina. También indicaron que aunque hicieron lo posible por calmarla y sujetarla, la pasajera golpeó a un tercer miembro del personal en la cabeza en repetidas ocasiones.

Pero eso no fue todo: cuando lograron esposarla, y siempre según el comunicado de la FAA, "les escupió, golpeó con la cabeza, mordió e intentó patear a la tripulación y otros pasajeros". Por este incidente, la mujer recibió una multa de u$s 81.950.

Otro de los sucesos tuvo lugar en el vuelo de Delta Air Lines desde Las Vegas a Atlanta, en donde una mujer fue acusada de “abrazar y besar a los pasajeros sentados al lado de ella y de tratar de salir de la aeronave durante el vuelo”, señalaron. El comunicado también sostiene que se rehusó regresar a su silla y que “mordió a otro pasajero múltiples veces". Esa pasajera, que fue controlada por la tripulación, debe pagar una multa de u$s 77.272.

Al respecto de estos casos particulares, el secretario de Transporte de EE. UU, Pete Buttigieg apuntó que las situaciones de violencia y agresiones por parte de pasajeros rebeldes en las aerolíneas estadounidenses no son casuales, sino que por el contrario, aumentaron como nunca antes desde inicios de 2021. Y resaltó que creía que, en gran parte, se debía al rechazo en la utilización de los barbijos.

"Si estás en un avión, no seas idiota y no pongas en peligro a la tripulación ni a los pasajeros del vuelo", declaró este viernes en el programa de la cadena ABC The View. "Si lo haces, la FAA te multará", sentenció.