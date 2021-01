Paul McCartney dejó boquiabiertos a sus fanáticos al contar que se comunica con George Harrison, su compañero en The Beatles, que falleció de cáncer en 2001, a través de un árbol que le regaló el guitarrista.

“George estaba muy interesado en la horticultura. Era un jardinero realmente bueno. Entonces me dio un árbol como regalo: es un pino grande y está junto a la puerta de mi casa. Esta mañana, cuando salí, miré hacia el árbol y le dije: ‘Hola, George’“, relató el músico de 78 años, en una charla con el medio estadounidense NPR.

.

Según detalló, el árbol le recuerda el tiempo en que él y George se iban “de mochileros”. “Ahí está el árbol, creciendo con fuerza. ¡Y eso me lleva a la época en que hacía dedo con él! Es una presencia siempre presente, por definirlo de alguna manera”, continuó.

“Me fascina el árbol: te saluda cuando entrás. Es genial, encantador. George me lo dio, así que simplemente lo planté. Pero luego, a medida que pasan los años, cada vez que lo miro digo: ‘Ése es el árbol que me dio George’. George ha entrado en ese árbol por mí. Espero que esté feliz con eso“, concluyó.

.

McCartney lanzó en diciembre su flamante disco McCartney III, en que el músico asume el rol de productor e interpreta todos los instrumentos y que vendió unas 25 mil unidades en sus primeros días, informó la medidora Official Charts Company.

El nuevo disco es la sexta producción solista del legendario artista en alcanzar el puesto número uno en Gran Bretaña, lugar al que accedió con The Ram, Band On The Run, McCartney II, Give My Regards To Broad Street y Flowers In The Dirt.