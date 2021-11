En las redes sociales se viralizan a diario diversas historias insólitas que le ocurren a los usuarios. Hay ocasiones en donde son protagonistas del hecho, pero también hay situaciones en donde sólo tienen "mala suerte". Este fue el caso de un usuario de twitter, quíen llamó un taxi para dirigirse hasta su trabajo pero en la puerta de su edificio le pasó algo al vehículo y su manera de tomarse este hecho se hizo viral.

El encargado de hacer público este hecho fue el usuario de Twitter @FrancoMozotegui, quien compartió una imagen del taxi que había pedido totalmente incendiado, junto a una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con la agencia y el comentario: "Y hoy en otro capítulo de cosas que le pasan sólo a Franco Mozotegui...".

Y hoy en otro capítulo de: cosas que le pasan solo a Franco Mozotegui… pic.twitter.com/GwHP0qRNjx — Fran (@FrancoMozotegui) November 3, 2021

En la imagen del taxi se puede observar cómo el vehículo había comenzado a prenderse fuego en la parte delantera justo en la entrada del edificio en donde vive el productor de TV. Quién explicó que se percató de lo que sucedía porque el encargado del edificio le dijo que no saliera ya que el coche llevaba un tanque a gas y podía explotar en cualquier momento.

Lo más insólito y lo que causó más gracia a los usuarios de la red social del pajarito es que su primera reacción fue comunicarse con la agencia de taxi y pedir otro vehículo. De hecho, le respondió a un seguidor que en ese momento sólo pensaba en que estaba "llegando tarde a trabajar".

En ese sentido, también los internautas tomaron con humor su naturalidad para informarle a la empresa por WhatsApp que uno de sus vehículo estaba en llamas. Desde la empresa le consultaron si efectivamente era el que habían mandado, a lo que el joven respondió: "Me parece que sí, no me dejó salir el portero porque dice que tiene un tanque de gas".

"Le pidió otro taxi, que basura", "Amo la normalidad con la que le dice `Te puedo pedir otro taxi, el que vino se está quemando. Qué era el gta", "Hola me podrías mandar otro taxi? Hace un calor bárbaro para andar en ese", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios al tuit que publicó el joven.

Su publicación consiguió rápidamente más 41,7 mil me gusta y más de 1300 retuits en dicha red social. En donde muchas de las personas que interactuaron también contaron cómo fueron sus experiencias insólitas con los taxis, algunas de ellas insólitamente similares a la de este joven.

Los mejores comentarios del tuit viral del taxi