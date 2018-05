La policía de la localidad estadounidense de Wildwood, Nueva Jersey, inició una investigación luego de que se viralizara la agresión de tres efectivos policiales a una joven que se encontraba en la playa



En un comunicado emitido en las redes sociales, el departamento policial aclaró que la mujer, Emily Weinman, 20 años, deberá enfrentar múltiples cargos por "agresión a un oficial" y "resistirse al arresto".



En el video se ve como un dos policías llegan sorpresivamente a donde la joven tomaba sol y comenzaron a ahorcarla y golpearla para que se deje arrestar. Luego de varias agresiones y forcejeos, lograron detenerla.



Además, en el video se esuchan las ordenes de la policía: "¡Pare de resistir!", a lo que la joven contesta: "No tienes el derecho a golpearme y ahorcarme de esta manera, no hice nada malo".



La joven admitió que llevaba consigo cerveza y estar junto a su hija pero dijo que aún no había tomado. Cuando los agentes le hicieron el test de alcoholemia resultó negativo, relató.



Previo al incidente, los agentes se mantuvieron cerca de la joven que les preguntó si no tenían nada mejor para hacer. Uno de los policías respondió que no había pensado arrestarla, pero que ahora lo haría.



Weinman estaba junto con su hija de 18 meses. "Comenzó a decirme que me iba a arrestar y comenzó a caminar hacia mi para ponerme las esposas. Yo con cuidado caminaba hacia atrás y le avisé al padre de mi hija", explicó.



"Debería haberle dado mi nombre, no lo hice. En parte me equivoqué, pero estaba asustada", se justificó.



Tras el episodio, los dos policías fueron reasignados a tareas de escritorio. Por su parte, el jefe de la policía de Wildwood, Robert Regalbuto, dijo que sorprendió por el nivel de agresión desmedido de los efectivos. Sin embargo, no haría una "evaluación apresurada".



El alcalde de Wildwood, Ernie Troiano Jr., dijo que el incidente fue una "vergüenza".



Así fue la agresión



Brutal agresión a una piba por tener cervezas junto a su hija pic.twitter.com/JUdxurdXUS — Crónica Virales (@CronicaVirales) 28 de mayo de 2018