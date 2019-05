Neetu Shutteran Wala, candidato independiente de la ciudad de Jalandhar, en el estado indio de Punjab, rompió en llanto durante una entrevista al enterarse de que solo había tenido cinco votos.

Según explica el político mismo, lo que más le afectó fue que en su familia hay nueve personas con derecho a voto, por tanto, ni siquiera sus propios familiares lo eligieron.

Además, culpó a la máquina de votación electrónica, a la que responsabilizó de su derrota, y a los demás electores, que habrían votado más de una vez.

Cuando al final del video el reportero le pregunta candidato qué espera de los demás luego de que su propia familia no le apoyara, el hombre se mostró desconsolado. Y, respondió: "Nada (...) No volveré a presentarme a unas elecciones. Me enfrenté a muchas dificultades pero fue en vano".

Luego de que el video se volviera rápidamente viral en redes sociales, el hombre recibió miles de comentarios de apoyo y simpatía. Inlcuso, muchos usuarios se refirieron a las imágenes como la "historia electoral más grande" del día.

Es más, al terminar el día, el candidato obtuvo en el conteo definitivo un total de 856 votos. Si bien la cifra no fue suficiente para garantizarle algún cargo, fue mucho más alta de lo que él esperaba.