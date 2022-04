Las reseñas y comentarios en Google son importantísimos para los negocios locales, ya que las personas cuentan allí su experiencia en esos lugares para que los demás usuarios tengan una referencia de qué se van a encontrar si es que se deciden comprar o consumir en ese sitio. Sin embargo, cuando algunos usuarios dejan alguna mala reseña, los dueños de los lugares "saltan como leche hervida" y responden a esos comentarios con opiniones punzantes.

Esto ocurrió con una reseña de Google que se volvió viral en las redes sociales, en la cual una señora calificó con una estrella a una parrilla de la ciudad de Buenos Aires. El comentario fue respondido por ese local gastronómico y luego compartido en su cuenta de Twitter para quejarse de la mujer que lo dejó.

El tuit llegó rápidamente a los miles de "me gusta" y obtuvo cientos de comentarios. "¿Cerramos el Domingo? Veníamos bien y apareció (la usuaria). Esta gente existe", escribieron desde la cuenta oficial de Twitter de esta parrilla porteña.

Adjunto al tuit, podía verse la captura de pantalla de la reseña que dejó la mujer en ese local gastronómico. "Ninguna, porque no fui", decía el comentario de la señora ante la pregunta que le hizo Google en su celular sobre qué le había parecido ese negocio local. Acompañado de ese comentario, la usuaria había dejado una calificación de una estrella.

Mientras tanto, la mordaz respuesta de la parrilla no se hizo esperar. "Buenas noches (nombre de la usuaria), si ese es su nombre real ¿En qué motiva su accionar? ¿Calificar un lugar en el que no estuvo con una estrella porque sí? ¿Le gusta jugar con el trabajo de muchas personas? Respetuosamente, usted es un ser despreciable".

La respuesta del local a la reseña de la señora en Google.

Los comentarios de los demás usuarios

Más tarde, los usuarios dejaron sus comentarios con respecto a esta calificación absurda. Muchas personas coincidieron en que la señora no sabía muy bien cómo funcionaban las calificaciones de Google Maps en su celular. Por lo tanto, cuando la aplicación le preguntó “qué le había parecido la parrilla”, obviamente contestó con una estrella y con esa sencilla respuesta que dejó.

“Para mí no lo sabe usar. Invítela y enséñele como se usa calificar”, dijo una persona con mejores conocimientos de relaciones públicas y sobre cómo manejar estos casos de una manera un poco más inteligente.

“Yo creo que siquiera es mala leche, Google te da la opción de reseñar lugares y hay veces que te aparecen lugares que no fuiste, solo porque estuviste cerca te lo toma y bueno, seguramente no sabe ni cómo se usa el teléfono”, dijo otra usuaria.

Por su parte, otra mujer le respondió: “Pero claro, es eso: la señora intenta aclararle a Google que no puede opinar sobre la parrilla porque no la conoce; no es que quiera hundirla dejándole una estrella”.

Más allá de eso, el restaurante se encargó de destrozar completamente con comentarios despectivos a la señora y muchas personas no estuvieron de acuerdo con eso.