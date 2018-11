Los “pajaritos” están volados en un poblado de Colombia, donde un grupo de pibes fue poseído tras invocar “ espíritus malignos”, lo que obligó a las autoridades a decretar el toque de queda.



Aunque el alcalde intentó bajarle el tono a la cuestión, los habitantes están aterrados. Intentos de suicidio, convulsiones y otras alteraciones en el comportamiento sufrieron unos 15 jóvenes, de entre 12 y 17 años, en Pajarito, localidad de 1.700 habitantes en el departamento de Boyacá.



Según se indicó, estas anomalías comenzaron luego de que invocaran por WhatsApp a “ espíritus malignos”, ya que jugaron al viralizado Momo, convocando a esa imagen de mujer esquelética, con ojos saltones y sonrisa diabólica, y a la güija, un tablero de madera que tiene el alfabeto y números con el que se podría establecer contacto con espíritus. El resultado de estas experiencias estuvo a punto de ser catastrófico.



“Unos niños dijeron que se iban a suicidar, hablaban incoherencias, decían que ‘ya les había llegado la hora’, se iban a tirar de un puente”, contó el alcalde Inocencio Pérez, quien decretó el toque de queda en el distrito, porque “pueden poner en riesgo la integridad y la vida de los menores de edad del municipio de Pajarito”. Por lo tanto, entre las 19 y las 5, los menores no pueden estar solos en las calles, por lo que solamente pueden transitar bajo la supervisión de un adulto.



Por su parte, el coronel Fernando Triana, comandante de la policía de Boyacá, detalló que fueron los propios vecinos los que los alertaron sobre las extrañas prácticas que estarían alterando el comportamiento de los jóvenes. En consecuencia, los padres de adolescentes fueron los primeros en celebrar el toque de queda.



Dudas

Pese a la conducta errante de los involucrados, el alcalde intentó bajarle el tono a la cuestión de los espíritus, para evitar así que se expandiera el pánico entre los habitantes de Pajarito.



“No es cierto que se invocaran espíritus malignos, el asunto está en investigación, simplemente fueron comentarios y no podemos salir a decir cosas de las cuales no damos fe”, expresó Pérez, quien agregó: “Es falso que unos niños se intentaran quitar la vida. Cuando uno puede dar fe de eso es porque lo vio”.



Sin embargo, la versión de los vecinos es contundente y el temor a los espíritus ya está instalado.