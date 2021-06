En el marco de la competición Regional de surf Wave Of The Winter, en San Diego, California, se produjo un extraño hecho, que aún no tiene una respuesta.

Ryland Rubens, una de las máximas figuras de ese deporte, atrajo la atención, pero no por sus virtudes, más bien por una razón muy diferente: una extaña criatura fue captada junto al joven, mientras que trataba de dominar las olas

El video, publicado en Instagram el pasado 18 de marzo, muestra al surfista, pero también aparece una misteriosa criatura con apariencia realmente extraña. Desde entonces, surgieron varias versiones: como por ejemplo, una araña de cuatro patas marina.

.

No obstante, el periodista Marco Bustamante dio una posible explicación en Crónica HD sobre la extraña figura

"Puede ser varias cosas. Puede ser un calamar gigante, pero también puede ser una de esas criaturas que habitan debajo del océano y no sabemos exactamente qué son. De vez en cuando se dejan ver y son fotografiadas", indicó Bustamante.

"Generalmente, el calamar gigante sale a la playa es cuando está por morir o enfermo. Pero reitero, no descartemos que se trate de otra criatura", sostuvo.

.

Además, negó que la figura pertenezca a la de un murcielago marino, un extraño y horripilante pez. "Son más pequeños, igual son peligrosos y yo no me acercaría a uno", afirmó.

Por otro lado, contó que suelen ser comunes los ataque de los calamares gigantes. "Se puede buscar ataque de calamar a surfista y ver como abrazan las tablas, porque ven un punto blanco, piensan que es comida y lo atacan. Los tiburones van por la sangre y los calamares por el color", explicó.

"La aparición de este tipo de bichos acá en el Golfo de San Julián, Golfo de San Matías, en el sur de Mar del Plata, no te digo que sea frecuente, pero de vez en cuando aparecen testimonios sobre la este tipos de criaturas. Hay mucho misterio abajo del agua", concluyó.

.