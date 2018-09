La oficina del sheriff del condado de Douglas está pidiendo la ayuda del público para identificar a una persona de interés, que puede estar involucrada en abandonar a un animal en el refugio de animales del condado de Douglas en Gardnerville, Estados Unidos.

Oficiales de control de animales, llegaron al refugio en Basurero Road y encontraron un portador de animales que contenía un gato gris castrado cerca de la puerta principal. El cuerpo entero del gato estaba enmarañado y evitó que el gato se moviendo libremente.

Cuando los empleados miraron dentro de la transportadora, no podían creen lo que veían sus ojos. Incluso llegaron a pensar que se trataba de un perrito, sin embargo, al retirar la parte superior de la caja vieron que se trataba de un felino, con el pelaje tan enmarañado que no podía ni moverse. Estaba claro que había estado viviendo así durante meses, si no años.

Así encontraron al animal que no se movió del lugar donde lo abandonó su dueño.

Los empleados del refugio llevaron al animal al veterinario, donde lo sedaron y le afeitaron más de dos kilos de pelo. Después de retirar el pelaje se encontraron con otro gran problema: su sobrepeso, el minino pesaba más de diez kilos.

Los veterinarios le hicieron las curaciones a Bob Marley y ya puede ser adoptado.

Al quedar libre de sus "rastas", el animal, que ahora cuenta con el apodo de Bob Marley, ya fue capaz de moverse. Ahora Bob, que se cree que tiene alrededor de diez años, se siente bien y está disponible para la adopción.

No se sabe si el hombre que abandonó al gato es la persona responsable de descuidarlo todo este tiempo, pero su decisión de no dar la cara y de no proporcionar ninguna información levanta sospechas.





Tras revisar el video de vigilancia, se descubrió que un hombre con una perilla gris, usando una camisa roja, jeans y una gorra de béisbol salió de un vehículo en el lado del pasajero, y fue a la puerta principal con la compañía de su mascota, a la cual abandonó.