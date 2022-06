La serie de conflictos entre restaurante e influencer sumó un nuevo capítulo y parece no conocer límites geográficos. Primero un chef argentino escrachó a dos famosas que "manguearon" comer en su establecimiento, luego un destacado cocinero mexicano se burló de la propuesta de una influencer y ahora ocurrió lo mismo en España: la conversión se volvió viral y recorrió el mundo.

En este caso, el caso ocurrió en la ciudad de Castellón,más precisamente en El Comando Castellón, un restorán que posee una calificación de 4.5/5 en Google.

Todo comenzó cuando un influencer se contactó con el local con una propuesta para promocionarlos y a cambio comer en el sitio, junto a un acompañante, gratis.

.

Pero lo que la estrella de las redes sociales no se esperaba fue la contrapropuesta: "Puede ver a comer, cenar o picar algo y el mismo importe que se gaste en nuestro establecimiento será donado a la ONG Acción contra el Hambre. Podrá publicar y etiquetarnos sin ningún problema en las redes sociales, para poder ganar seguidores y reputación".

Pero el influencer desistió: "Muchas gracias, los actos de donación los realizo por otros medios, quizás en otra ocasión".

.

Pero la historia no terminó ahí, ya que el restorán decidió compartir la conversación en Instagram y generó un gran revuelo. La publicación se volvió viral y llegó hasta la cuenta de Twitter de Soy camarero, que se encargó de difundirla aún más.

"Cuando eres "influencer" y quieres comer gratis, pero de menú solo quedaban zascas (bromas). Gracias @elcolmadocastellon", escribió el novelista español que se encarga de compartir situaciones insólitas en restaurantes.

Cuando eres "influencer" y quieres comer gratis, pero de menú solo quedaban zascas.

Gracias @elcolmadocastellon pic.twitter.com/1DPVyJkaJQ — Soy Camarero (@soycamarero) June 26, 2022

Por su parte, el restorán publicó un descargo en Instagram junto a las capturas de la conversación con el influencer. "Todavía hay gente, que no entiende que las empresas no podemos trabajar gratis, que pretenden aprovecharse, para vivir su vida de falso lujo. Hay proveedores, negocios y empleados que lo están pasando realmente mal, como para ir regalando comida. Y obviamente no me refiero a los verdaderos profesionales de la publicidad que cotizan a la seguridad social, y pagan sus impuestos", subrayaron.

"@accioncontraelhambre.espana no os preocupéis, aunque como era de esperar no ha aceptado el trato. El Colmado realizará una donación de 100€ para que sigais trabajando por los más necesitados", añadieron.