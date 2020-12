Su nombre es Manel De Aguas, tiene 24 años y es de Barcelona. Pero desde los 21 su vida cambió tras ingresar al movimiento del arte cyborg: hoy se declara transespecie y se implantó aletas para conectarse con la naturaleza.

El joven catalán dialógo con Crónica HD y afirmó que su "defirinición de persona no encaja perfectamente con la del ser humano" y por eso se declara transespecie.

"Al día de hoy, el humano vive como en una burbuja antropocentrista, viendo a la naturaleza en una escalera jerárquica vertical en la que el humano está por encima de las otras especies", explicó Manel. "Y para mí este proyecto también significa romper con eso", agregó.

.

El dispositivo consiste de dos membranas de silicona de 500 gramos que captan los cambios de presión atmosférica, humedad y temperatura y, con ayuda de un microchip, los convierten en vibraciones que se transmiten por el cráneo, convirtiéndose en sonido.

"Tengo implantada una pieza entre la piel y el hueso del craneo y funciona como conexión con las aletas", explicó y precisó que puede quitarse las aletas cuando lo desea. Aunque aclaró que en el futuro buscará que sean permanentes.

"Se trata de proyecto artístico que trata sobre la creación de un nuevo organo sensorial cibernético para conectarme a la naturaleza y a la lluvia", indicó durante la entrevista con Crónica HD.

.

"Estoy acostumbrado a que la gente me mire por la calle, pero la verdad es que no me afecta", contó y sostuvo: "Me enriquece como persona, me enriquece mi curiosidad. Es más como una experiencia poética que me conecta a la naturaleza más que antes".

"Para mi la lluvia siempre fue algo con lo que tuve una conexión espiritual y decidí seguir explorando esa conexión", precisó. Además, narró que gracias a sus aletas puede percibir el clima de sue entorno. "Luego, depende de mi el hecho de predecir cambios en el tiempo", agregó.

Manel De Aguas forma parte del colectivo del arte cyborg.

Sus aletas captan el clima de su entorno.