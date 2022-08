Una joven compartió a través de Twitter una particular situación que vivió con una de sus mejores amigas. Resulta que la chica decidió irse a vivir con su novio y, para celebrar el acontecimiento, organizó un evento de inauguración de su nueva casa en el que pidió costosos regalos a sus invitados. La usuaria, de nombre Andrea, contó todo en la red y se indignó junto a sus seguidores.

Para celebrar la reciente convivencia, la chica le envió no solo la invitación oficial, sino un mensaje con los pormenores del evento: “Para el regalo estamos pidiendo una despensa bien completa o algunos artículos de la lista. Hasta ahora solo tenemos microondas, estufa y licuadora. Venden sets muy bonitos y te queda fácil”, se puede leer.

Seguido, la joven le comenta que si se encuentra muy atareada con sus actividades y no tiene tiempo de ir a comprar un regalo, puede optar por darle el dinero en efectivo: “Tomaremos dinero en efectivo que sea al menos los 4.000 de un mes de renta, que es más o menos también el valor de un regalo”, reza el texto. Y concluye: “Nos vemos el sábado. Nosotros ponemos los drinks”.

La usuaria quedó totalmente estupefacta con las excesivas demandas de su amiga y no dudó en compartirlo por Twitter. “Intentar no ser bien mierdita está bien difícil. Se mamaron jajajaja, sigo esperando el ‘es broma’”, escribió Andrea en el posteo. El mensaje cosechó miles de “me gusta” y comentarios de usuarios que se indignaron junto con ella.

La costosa lista de regalos

La usuaria en cuestión, no solo publicó el mensaje particular que le envió su amiga, sino que también compartió la tarjeta de invitación oficial al evento: “Si tiene dudas por favor avisanos del regalo que decidas aportar para que no se repitan, gracias!” así encabezó la chica una larga lista de posibles regalos, divididos en cuatro categorías.

La primera era de electrodomésticos, y debajo un punteo con los ítems, como tostador, cafetera, batidora, airfryer, lavadora y/o secadora, televisor, aspiradora, entre otros. Una segunda columna, detallaba los posibles obsequios para la cocina: solicitaban platos, vasos, cuchillos, tenedores, ollas, sartenes antiadherentes, jarras y más. La categoría de "cosas para el cuarto" abarcaba, por ejemplo, colchón con base, sábanas, almohadas, colchas (con la especificación de que sea en colores neutros) y mesas.

Intentar no ser bien mierdita esta bien dificil me cae. SEEEE MAMMAAAAARROOOON JAJAJAJAJAJAJA sigo esperando el "es broma" pic.twitter.com/t1tDRIomnp — andrea (@loranvg) August 7, 2022

Pero la lista no terminó allí sino que, como adicional, sugerían un kit de de limpieza completo, conformado por detergentes, escoba, recogedor, trapero y demás. No solo eso, sino que la invitación aclara que la temática será de colores y que deberán elegir con anticipación “para que no se repitan” entre los invitados.

Y como todo en las redes sociales se sabe, el posteo llegó hasta la anfitriona, y ambas amigas protagonizaron un tenso intercambio de mensajes: “Siempre te importa más tu dinero que lo sientan tus amigos. (…) Siempre quieres humillar a la gente que no tiene porque tú eres rica y no más porque tu novia es militar crees que tienes derecho”, le puso la flamante novia, acusándola por exponerla.

La tuitera no se quedó callada y le retrucó: “Me robaste dinero a mí y a mi papá. Y te tumbaste mi ropa”. En ese momento, la mujer metió a su bebé en el medio y le pidió que se apiade: “Tú sabes que ella te quiere mucho y yo le voy a decir cuando crezca que su tía Andy nos ayudó a salir adelante. Por favor, amiga, de verdad, te necesito”, escribió.

Como lo indica la conversación, Andrea bloqueó a su amiga de las redes sociales: “Me dio mucha tristeza y me estaba empezando a sentir culpable. Usar a su bebé para manipular no está padre”, concluyó.