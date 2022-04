Algunas personas son capaces de llegar a fondo con tal de lograr su cometido. Una evidencia clara de esto son las insólitas conversaciones que mantienen varios vendedores en las páginas online de compra-venta de productos y servicios con algunos interesados hábiles para “rosquear” hasta conseguir un descuento, rebaja o promoción.

Muchos chats de páginas como Mercado Libre o Facebook Market, por nombrar algunas, se vuelven virales en las redes sociales a través de capturas de pantalla por las insólitas propuestas y comentarios que realizan algunos compradores a sus ofertantes. En numerosos casos estos posteos se convirtieron en furor en las redes sociales.

Así lo demostró esta semana el usuario de Twitter “@vinoypastillas”, quien comparte memes y posteos graciosos con sus casi 100.000 seguidores. En esta oportunidad, el internauta publicó una captura de pantalla de un chat de Facebook del apartado especial de compra venta, que provocó grandes repercusiones.

.

El fragmento de la conversación inicia con la voz del ofertante del producto, el cual desconocemos: “No puedo bajar el precio”, señala de forma determinante. Es entonces cuando el potencial comprador reacciona de un modo inesperado, y responde en tono amenazante, pero que, para muchos, fue simplemente una vendida de humo: “¿Querés saber qué pasó la última vez que me hicieron enojar? Vos me estás haciendo enojar”, contesta.

Sin embargo, lo bizarro no termina allí. A continuación, el interesado escribe un texto de lo más peculiar, que da a entender que se trata de una broma pícara para “ablandar” la postura del vendedor: “Hola, soy Julio. Hay que mandar a un matón a Lucas de Marketplace, no me quiere bajar el precio”, escribe el potencial comprador, como si le estuviera hablando a otro, y segundos después, añade al diálogo para cerrar su broma: “Ups, me equivoqué de chat”, expresa.

.

La conversación, que se convirtió en una publicación de la red social Twitter consiguió más de 26.000 “me gusta” y cientos de reacciones de otros twitteros encantados por el sentido del humor del hombre, de quien se habrían sentido identificados en algún punto. Estas son algunas de las mejores respuestas que escribieron los usuarios en la caja de comentarios del posteo de “@vinoypastillas”:

Además, los comentarios no solo se enfocaron en su extraño mensaje, sino también en su ortografía "Si quería comprar un diccionario, bájenle el precio. Igual mucho uso no le va dar él", cuestionó un tuitero.

Julio después de mandar el mensaje: pic.twitter.com/qM8kd4sPPb — McLovin (@McLovin54608349) April 4, 2022