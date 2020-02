Una mujer británica de 31 años murió mientras se realizaba una cirugía estética de levantamiento de glúteos en un hospital privado de Turquía.

Melissa Kerr, de la localidad Gorleston, condado de Norfolk, se encontraba de vacaciones en Estambul cuando se sometió a la operación. El hecho ocurrió en el Hospital Medicana Haznedar de la ciudad el último 19 de noviembre del 2019.

Su causa médica de muerte fue por tromboembolismo pulmonar y embolia grasa, que es la obstrucción de un vaso arterial por un émbolo graso, producto de una cirugía estética electiva. Una audiencia completa tendrá lugar el 7 de abril.

Kerr trabajó como practicante de bienestar psicológico en la organización benéfica de salud mental Mind, según una página de Just Giving. Además, Melissa, que era amante de los animales, también trabajó como voluntaria para ayudar a las víctimas de violencia doméstica y apoyar a las personas a través del duelo.

Melissa era amante de los animales.

Su hermana gemela Natasha, que creó la página, la describió como "un alma pura y hermosa por dentro y por fuera". Natasha agregó en la página: "Las palabras no pueden describir el dolor y la angustia que estamos pasando, la vida sin ella nunca volverá a ser la misma. La extrañamos profundamente y nada llenará el vacío que nos queda", lamentó.

Por último, añadió: "Le apasionaba cambiar el mundo paso a paso y vivía una vida basada en plantas con la esperanza de poder salvar el planeta y la mayor cantidad de animales en el camino".

La pareja de Melissa, Skye Birch, compartió un conmovedor mensaje de San Valentín en su perfil de Facebook el último viernes, que decía: "Mi cuerpo está débil y mi alma está vacía, un dolor profundo en el interior que trato de evitar arrastrarme por los caminos más oscuros".

La pareja de Melissa, Skye Birch.

"Tanto dolor y soledad, me despierto para revivir el dolor que ya no estás con nosotros todos los días. Sentir tus brazos amorosos a mi alrededor, volver a casa con tu hermosa energía y sonrisa. La gente me pregunta si estoy bien, pero nunca estaré sin ti. Siempre me perderé buscándote en todo lo que hago. Seguiré amándote con todo mi corazón hasta mi último aliento", continuó.

"Te volveré a ver un día, estaré allí esperándote a las puertas con nuestros gatos listos para empezar la vida de nuevo. Por favor, sé que te amo y te extraño profundamente. Feliz San Valentín. Tu pareja amorosa", concluyó.