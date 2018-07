Un fanático ruso de Lionel Messi, de la localidad de Cheliábinsk de Urales, se divorció de su esposa luego de 14 años de matrimonio por una discusión sobre las cualidades del crack rosarino.

De acuerdo al medio local, Argumenti i Fakti, el hombre identificado como Arsen celebró el triunfo de Argentina sobre Nigeria y esto desató las burlas de su esposa.

"Desde el inicio del Mundial, se burlaba con que Messi juega mal y no pudo siquiera marcar el penal contra Islandia", afirmó el hincha del astro argentino.

Arsen y su pareja, en momento felices.

Como las gastadas por parte de ella no cesaban, el fanático tomó la drástica decisión. "No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre el vanidoso de Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella. Luego tomé mis pertenencias y me fui para siempre", dijo.

Al día siguiente, el ruso pidió el divorcio a su esposa ante el registro civil. El Mundial 2002 los unió, porque se conocieron en un bar de Cheliábinsk durante uno de los partidos. Ahora, otro certamen ecuménico, el de Rusia, los separó.