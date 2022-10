Algunos restaurantes optan por ofrecer sus platillos en diferentes idiomas para que puedan acceder comensales de todas las regiones. Sin embargo, uno de ellos se volvió viral en Twitter por haber hecho una “traducción” insólita e infantil. “Estoy llorando”, publicó una clienta junto con la foto del menú y estallaron los usuarios en las redes sociales.

Cada país cuenta con los platos típicos de su gastronomía nacional y es común que lleven nombres más elaborados o “románticos” para el sentido popular. Sin lugar a dudas, un “tocino de cielo” podría no ser tan conocido en algunas regiones de América, pero en España es uno de los postres más solicitados.

No obstante, si se quiere traducir a los “tocinillos de cielo” para que se comprenda su denominación por fuera de su lengua tradicional, el nombre perdería el sentido y hasta podría rozar la ridiculez. Y esto se agrava aún más cuando la persona encargada de hacer este cambio no entiende el idioma.

Así le sucedió a un restaurante que intentó hacerse el “gourmet”, pero terminó llamando la atención de todos los usuarios por unas insólitas fallas en la traducción. Es que, por querer ser internacionales, cometieron el error de traducir los platos de manera bastante “literal”: en vez del postre “Mil hojas de tocino de cielo” colocaron “A thousand sheets of bacon from heaven".

La insólita traducción que se volvió viral.

“Estoy llorando”, publicó @hm_zubieta, a través de su cuenta personal y generó centenares de comentarios y anécdotas similares en Twitter. Incluso agregó una “secuela” de otra divertida traducción: “Fruta del tiempo” pasó a ser “Fruit of Time”.





Las reacciones a la divertida traducción

Querer hablar inglés cuando no se conoce correctamente el idioma puede provocar varias fallas y risas en la conversación. En este caso, pareciera que la traducción fue robada directamente de Google o de una página de internet que no analiza la oración si no modifica palabra por palabra.

Sin embargo, no fueron los únicos en cometer este error. Uno de los usuarios comentó que para describir las “Habitas con jamón”, un restaurante escribió en su menú “you live with ham”. Mientras que otro contó cuando la carta nombraba “squid to the iron” a un calamar a la plancha.

“Cuando era pequeña, vino a visitarnos un pariente lejano y mi abuela hizo tocino de cielo. Cuando acabo dijo: ‘Por mi madre, que esto no sabe a tocino’", contó otra chica, en la conversación. Lo cierto es que a pesar de llevar el nombre de “tocino” se trata de un postre español elaborado a base de yema de huevo caramelizada y azúcar.