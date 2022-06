Se termina junio y llega uno de los momentos más esperados por los diferentes usuarios de las redes: volver a compartir memes de Julio Iglesias. Como todos los años, estallaron los juegos de palabras con el cantante español. ¡Mirá cuáles fueron los más divertidos e ingeniosos!

Ya es una costumbre que las personas compartan chistes o bromas relacionadas con el nuevo mes que comienza. Sin embargo, julio tiene una connotación especial y nadie quiere perderse la oportunidad de sumar un nuevo meme al historial.

El protagonista de esta historia es, nada más y nada menos que, Julio Iglesias. Cuando se acerca el séptimo mes, el cantante español de 78 años es tendencia en las redes sociales. Se pueden ver chistes que van desde “Ya se viene julio” a relacionados con el aguinaldo.

En 2015, el artista se refirió a los famosos memes que circulan: “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”. Y si bien aclaró que no llega a verlos todos, admitió: “cuando algún amigo me mando uno, me muero de risa”.

En tanto, las usuarias y usuarios no ocultan su emoción. Como por ejemplo Charolastra, quien compartió a través de su cuenta personal de Twitter: “Yo esperando atentamente los memes de Julio Iglesias”:

Los memes de Julio Iglesias son furor en las redes.

Los mejores memes de Julio Iglesias

Han pasado varios años de memes y memes. A tan solo un día de terminar el mes de junio, las redes comienzan a llenarse de los infaltables “ya llega julio”, junto a una foto del cantante ibérico. Un clásico es: “¡Ya viene julio! Y no se ve muy bien…”

Meme de Julio Iglesias.

“Viene una de las temporadas que más amo…” compartió @CarlosPuertoS junto a otro juego de palabras sobre el músico:

Temporada de memes.

Mientras que @FlorDeMerlo twitteo: “Sabrá Julio Iglesias del tsunami de memes que causa todos los años?”, acompañado por otra divertida imagen.

Se acerca julio y explotan los memes.

También aparecieron otros muy utilizados durante esta época del año, como:

O el ya famoso chiste, considerado el “mejor” por Raul Castagneto. El usuario generó un hilo de comentarios con memes infaltables:

Hilo de memes de Julio Iglesias.

En cuanto a las relaciones con el aguinaldo, los usuarios de las diferentes redes sociales aprovecharon para compartir: