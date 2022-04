En las redes sociales se viralizan todo tipo de contenidos, ya sean historias personales de los usuarios o material visual que los encuentra en situaciones absurdas y que a veces terminan con hechos de violencia.

Sin embargo, en esta ocasión en un nuevo viral que circuló en Twitter una mujer protagonizó un video en el que se la ve exigiendo la clave del celular a su pareja que estaba siendo cargado a una ambulancia después de tener un accidente en moto.

En el video se ve cómo el hombre es subido en una camilla a la ambulancia por los paramédicos que acudieron al lugar del accidente para brindarle asistencia, en ese momento entra en escena su pareja.

"Yo me monto (subo) porque me tiene que dar la clave", se escucha decir a la joven mientras se subía a la pequeña ambulancia para pedirle a su pareja que le pasara la contraseña de su celular. De fondo se escucha a varias personas insistir con que su actitud no era la correcta en ese momento delicado.

Varias personas le reclamaron a la mujer que dejara que los paramédicos atendieran a su novio, pero no escuchó los reproches e insistía con que no iba a bajarse de la ambulancia hasta que su novio le diera la clave del celular.

Segundos después intervino la policía para bajar a la mujer del vehículo, es en ese entonces cuando se la escucha decir que su pareja "se metió con la vecina". Finalmente, lograron hacerla descender, pero al final le dio una patada a la ambulancia.

La policía detuvo a la joven mientras varias personas registraron el momento con sus cámaras. El video fue compartido por Miguel Ángel Palta, cuyo usuario es @miguelAPalta, y el hecho sucedió en Colombia.