TikTok está repleto de personas infieles siendo descubiertas por sus parejas en las maneras más bizarras posibles: una joven avistó la amante de su novio en el reflejo de un horno, mientras que otra llegó a distinguir la figura de una mujer en la foto que su novio le envió de la "juntada entre amigos". Otro caso para el salón de la fama es el de Bailey Hunter, la joven influencer que descubrió la infidelidad de su novio cuando lo escuchó hablar dormido. Y eso ni siquiera fue lo peor.

Todo comenzó cuando ellos se encontraban juntos en la casa de Hunter, donde su novio también vivía. Cuando ella se recostó junto a su pareja, que ya estaba dormido, escuchó que él pronunciaba el nombre y apellido de otra mujer: "Y por lo general, cuando la gente está hablando dormida, es difícil de entender o simplemente no tiene sentido. No, esto fue tan claro como el día, como en una película".

Curiosa y algo preocupada, la joven buscó a la mujer en Facebook y encontró su perfil. Cuando se dió cuenta que la mujer estaba casada y además tenía hijos, decidió no darle importancia, pero aún así le comentó el incidente a su novio. "Oh, ella es solo una chica con la que fui a la escuela secundaria", respondió él con indiferencia.

Todavía con algunas sospechas, Hunter finalmente se puso en contacto con la mujer, explicando que era la novia del sujeto en cuestión: "La forma en que respondió es lo que me puso aún más nerviosa", relató en su TikTok. "Ella me dijo 'tienes que preocuparte de tus propios asuntos, solo eres su exnovia loca'". Indignada y con alarmas sonando en su cabeza, la joven influencer decidió continuar investigando.

Gracias a que ella no solo le permitía usar su auto para ir al trabajo y vivir en su casa sin ayudar con los impuestos, sino que también pagaba por su teléfono, pudo acceder a sus registros telefónicos. En su historial, detectó una llamada telefónica de 45 minutos con un número que ella no reconoció. Aunque su novio negó haber hecho tal llamada, para Hunter ya estaba todo dicho.

La engañó y además le robó su teléfono

Luego de echar a su ahora exnovio de su casa, Hunter lo contactó demandando que le devuelva el teléfono por el que ella estaba pagando, a lo que él se negó: "Me dijo que ya había hablado con un policía al respecto y que no me devolvería mi teléfono porque no hay nada que yo pueda hacer".

Luego de denunciar el teléfono como robado, el hombre volvió a contactarla y ambos arreglaron que le devolvería el dispositivo cuando buscara su auto, que había dejado en el garage de la influencer. Pasaron días desde el tiempo acordado para el intercambio, y el ex nunca apareció para buscar su auto. Viendo la posibilidad de una pequeña venganza, Hunter tomó una decisión.

Al ritmo de " Bye Bye Bye" de NSYNC, la influencer mostró como se llevaban el auto de su ex.

"Entonces, ¿qué hice? Sí, remolque su mierda", comentó la joven sobre un video de la grúa llevándose el auto de su expareja. "Tuve que pagar más de $1,200 dólares para cancelar la línea telefónica anterior y conseguir un teléfono nuevo, así que me alegré un poco de que al menos esto también le molestara", recalcó.

La respuesta de los usuarios: "Ese no era tu novio, era tu hijo"

Para terminar la increíble historia, Hunter agregó que luego de subir ella la historia original su ex decidió publicar su lado de la historia en su propia cuenta de TikTok, con resultados algo diferentes: "El borró su TikTok antes de que pudiera verlo. Todos en los comentarios le decían que solo lo hacía parecer aún más culpable", recordó la joven, conforme con sus acciones.

El video con su historia no tardó en llamar la atención de los usuarios en TikTok, que le dieron al video más de 600.000 'me gusta's y cerca de 3.000 comentarios. "Es tan divertido como él mismo cavó su propia tumba", destacó un internauta.

Mientras varios de los interesados destacaron la altura con la que la joven lidió con la situación, otros sugirieron que varias banderas rojas aparecieron antes del incidente, revelando que aún sin la infidelidad la relación parecía bastante tóxica: "Él vive con vos, maneja tu auto, vos le pagás la cuenta de su teléfono... Señora, ese es tu hijo, no tu novio", señaló un comentario.