Emanciparse de los padres es un proceso natural y alentador para los jóvenes que poco a poco lo atraviesan. Las responsabilidades y los gastos se suman y, a veces, se multiplican exponencialmente. Por ese motivo, las personas ya no disponen del mismo tiempo que tenían antes para placeres y ocio en la vida y lo más importante que se pierde es el tiempo que uno le puede dedicar a los padres.

Si bien el tiempo se convierte en una excusa, lo ideal es que nos hagamos de ese tiempo para dedicárselos a nuestros padres en su vejez o adultez mayor y aprovecharlos cada minuto. Esa falta de tiempo fue la que le reprochó un padre a su hija a través de un desopilante, pero también reflexivo, mensaje de WhatsApp, que se hizo viral en Twitter.

El chat entre un padre y su hija fue compartido por la propia mujer (@NatiDagostino_) en su cuenta de la red social del pajarito. Allí logró rápidamente hacerse viral con más de 137 mil "me gusta", 2300 tuits citados y más de 3400 retuits.

En la publicación escribió: "El padre menos dramático". Seguido de eso, adjuntó una foto de la conversación que mantuvo con su papá en WhatsApp, que decía: "Cuchame. Estoy internado. Le conté al doc todo lo de estos días y me dijo que me faltan unas dosis de mates y charla con mi hija mayor. Eso mejoraría su estado. Eso mejoraría mi estado. No te hagas problema. Ya le dije a los médicos que procedan con la eutanasia. Nos veremos en el más allá". Luego del sentido mensaje, el papá de la chica, llamado Julio, le envió un emoji de una cara de tristeza y depresión.

Los comentarios de los usuarios de Twitter

En los comentarios, muchos usuarios aseguraron que podría ser su papá el que escribió el chat, comparando la actitud de este hombre con la de sus propios padres. Por su parte, la usuaria autora del tuit le aclaró a sus seguidores que Julio era del signo cáncer y que de ahí podría venir esa personalidad "dramática".

Mientras tanto, otras personas expresaron que ojalá sus papás se preocuparan y quieran tomar mates con sus hijos. "Ojalá tuviera uno así, que me abrace cuando me vea, que me llame para decirme que está por venir a comer a casa conmigo y sus nietos. Lástima que me cruza en la calle y me da vuelta la cara, no llama ni para los cumples y es la persona más soreta que existe en el planeta", comentó una joven en Twitter.

"Leí todos los comentarios y terminé llorando porque a nadie le importa, pero tengo un viejo que me trata como una princesa y todos los días tomamos mates cuando llega de trabajar y merendamos juntos", dijo una usuaria, mientras que otra comentó: "Me muero jajaja por más dramático que sea, valoralo mucho. Yo hace dos años no recibo mensajes de mi viejo, que se fue de este plano y no sabés lo que lo extraño...y necesito".