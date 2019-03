Laurie Jade Woodruff solía acostarse con seis hombres distintos por noche y se consideraba adicta al sexo. Sin embargo, todo cambio luego de dar a luz a su primer hijo. La inglesa decidió pasarse al celibato.

"Perdí la cuenta de la cantidad de hombres con la que dormía, pero deben haber sido entre 100 y 200. Siempre quería más. Recién cuando me di cuenta cómo podía afectar a mi bebé Henry decidí pedir ayuda", reveló en su libro "Diario de una adicta al sexo". Laurie ahora es célibe y prioriza a su hijo ante todo.

En su libro, la mujer cuenta que perdió su virginidad a los 12 años y tuvo su primer novio a los 13. "Era menor de edad, por lo que estaba mal, pero yo sabía que era muy sexual desde temprano. Me atraían los chicos y las chicas y no podía aguantar hasta comenzar a tener citas", reveló.

“Iba a boliches para tener sexo. Mi ex me llevó a una gran fiesta sexual en Liverpool y me observó mientras tenía sexo con 6 hombres a la vez", confesó.

Sin embargo, Laurie se sentía "incapaz de controlar sus deseos" y acudía al sexo para "calmarlos".

La mujer ahora está en pareja con Ian, padre de su bebé. "Seguimos teniendo peleas por el sexo y a veces nos separamos por mi adicción", reveló.

"Tenía a mi hijo enfrente mío pero yo estaba muy ocupada obsesionándome con el sexo y probando hombres en vez de priorizarlo a él", confesó la joven que acude a un grupo de ayuda para adictos al sexo.

Woodruff contó que decidió escribir el libro para que "otras mujeres con la misma adicción sepan que no tienen que sentirse avergonzadas". "No tienen una vida secreta y hay ayuda ahí afuera", explicó.

Laurie no tiene sexo hace 4 meses: "Ya no estoy desesperada. Ahora medito y no estoy todo el día con mi teléfono buscando una pareja sexual. Henry es mi prioridad ahora. Siempre seré muy sexual, pero me acepto y no me a avergüenzo".