Hoy en día es muy común que pasen cosas bizarras y extrañas cuando alguien vuelve de salir de un boliche o una fiesta con amigos. La adrenalina de la noche y algunas sustancias que se adquieren, no dejan totalmente lúcidas a algunas personas y esto muchas veces puede provocar situaciones bizarras y graciosas.

Esto es lo que le ocurrió a un joven que volvió de salir con sus amigos y dejó su moto atada con una soga a la puerta de su casa. Cuando su hermana se levantó por la mañana y se encontró con este escenario decidió grabar un video y postearlo en su cuenta de Tik Tok.

“Uno que volvió re loco es mi hermano, tenía miedo de que se le escapara la moto”, dice la joven entre risas en la grabación y muestra el insignificante nudo que había realizado su hermano para atar la moto a una de las barandas de hierro de su casa, creyendo que de esa manera nadie se la robaría.

Es verdad que hay varios casos de inseguridad en nuestro país y hay que tomar precauciones para prevenirlas, pero ¿era esta la mejor manera?

La publicación se hizo viral rápidamente y hoy cuenta con miles de reacciones y comentarios.

“Podrás cuestionar sus métodos pero no sus resultados”, “Hey pero no se escapó”, “Cuando el de campo se compra su primer moto”, “Está mal pero no tan mal”, fueron algunas de las respuestas al posteo.

Y un usuario agregó: “La Twister es una moto muy robada, si aunque sea es un método para dificultar un poco más el robo, está muy bien lo de tu hermano”, expresó explicando que ese modelo de moto suele robarse mucho.

¿Cuáles son las motos más robadas en la Argentina?

Las cinco más robadas

Una publicación realizada por Gente de Moto reveló que se manejan diferentes cifras, según la compañía de seguros cotejada, pero todos están de acuerdo con que la motocicleta más robada en Argentina es la Honda XR 250 Tornado. Este modelo es el preferido por los ladrones.

Detrás de la Tornado, se encuentran otras Honda, la CB 250 Twister y la CG 150 Titán, la segunda y la cuarta más robadas, entre ambas se ubica como la tercera en la lista de hurtos, la Bajaj Rouser NS 200. Finalmente en el quinto lugar aparece otra marca japonesa, Yamaha, con la FZ FI.