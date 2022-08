En Twitter, una joven publicó capturas de pantalla de una conversación con su amiga en la que le contaba que tuvo "la demostración más clara de amor" por un regalo que le hicieron. A los usuarios de la red social del pajarito les resultó muy gracioso y no tardaron en dejar comentarios.

"Y si vos me preguntas hoy qué carajo es el amor" escribió la joven en la descripción del tweet viral que publicó en su cuenta personal (@rivotrixie). Su amiga se sintió "en una novela" cuando recibió los mensajes que describían la insólita anécdota. Además, entre risas, agregó que parecía "la serie de Los Simpson" porque "nunca termina".

La protagonista del hecho viral en Twitter coincidió con ella y expresó que tiene "34 temporadas" haciendo referencia a la historia de amor de nunca acabar. "Te amo, este contenido es lo mejor que tengo, porque me haces enojar, pero a la vez necesito saber más" agregó su amiga, que esperaba ansiosa la foto del regalo.

La captura de pantalla de la conversación cuando la joven contaba cuál era el misterioso regalo.

Cuál fue el insólito regalo que se hizo viral en Twitter

Cuando la protagonista le envió la foto, la amiga no podía parar de reírse. "Me dio todo ese pedazo de roquefort" decía el mensaje que acompañaba la imagen del queso. La anécdota resultó tan graciosa para los usuarios de Twitter que en pocos días ya tiene 929 retweets, 383 tweets citados y 24 mil "me gusta".

La foto del regalo que le hicieron como demostración de amor a una usuaria de Twitter.

"A ver cuándo me regalas media horma", "Dios, si un hombre me regala roquefort le entrego mi alma", "Me caso directamente", "Y si vos me preguntas que carajo es el amor yo te contesto mirá ese roquefort", "Una pieza de salame picado grueso es el precio de mi amor que aún nadie pagó", "El que sea que lo haga me tiene a sus pies", "Claramente con los precios de hoy en día que te ese pedazo de roquefort es la demostración de amor más grande que hay", fueron algunas de las respuestas a la publicación viral de Twitter.

La protagonista respondió que la situación se le "fue de las manos" y que ahora le "queda rezar que no le llegue al pibe". Además, como contestación a los pedidos de "un pedazo de queso", la joven refregó "lo que está el quesito azul" haciendo referencia al buen sabor que tiene.

Además, los usuarios de Twitter no tardaron en responder con memes a la publicación que contaba el increíble regalo. Uno de ellos fue la imagen de Homero Simpson cuando está bajando una escalera con un vestido blanco de casamiento.