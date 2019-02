En una entrevista de la revista australiana New Idea, Amethyst Realm, consejera de orientación espiritual de Bristol, Reino Unido, confesó que tiene encuentros sexuales con fantasmas desde los 18 años de edad.



Amethyst contó que puede tener relaciones sexuales con sus amantes y comunicarse con ellos, a pesar que no los puede ver, tampoco está segura que sean del sexo masculino.



"Se manifiestan moviendo cosas alrededor de mi o tocándome cuando menos me lo espero. Uno hasta me dibujaba corazones en las ventanas con el agua de la lluvia", señaló la británica.



Realm le dijo a The Sun e ITV This Morning que ella ha tenido 20 amantes paranormales a lo largo de su vida, pero no fue hasta que viajó a Australia en un viaje de negocios a principios de este año cuando se encontró con una increíble sorpresa. "No había tenido una aventura fantasma por un tiempo y cuando estaba fuera por trabajo, lo primero que tenía en mente era comenzar una nueva relación", dijo a The Sun Realm. "Entonces, un día, mientras caminaba por el monte, disfrutando de la naturaleza, de repente sentí esta increíble energía. Había llegado un nuevo amante".



LEÉ TAMBIÉN: Se casó con un fantasma de 300 años y ahora pide el divorcio



Amethyst le manifestó al The Sun que ella y su espíritu especial están felizmente enamorados, e incluso lo llamaron su "alma gemela": "sé en mi corazón que él es el indicado para mí", dijo.

Realm en el programa de ITV, junto a Holly Willoughby y Phillip Schofield.