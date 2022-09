¡Los cordobeses no dejan de sorprender! Está más que claro que el argentino se la rebusca para subsistir como sea, pero este vecino de la localidad de Almafuerte se lleva el premio al hombre más ingenioso del país, ya que fabricó un transporte para trasladar no solo personas sino que también mascotas y todo a partir de su pequeña moto. El increíble invento fue compartido en redes y se hizo rápidamente viral.

El curioso Instagram, @Onlyincordoba, lo hizo de nuevo y consiguió captar la atención de todos los usuarios de la aplicación. Esta famosa cuenta se encarga diariamente de mostrarle al mundo las mejores perlitas de la provincia del chivito y el Fernet. Si bien sus seguidores están acostumbrados de ver cosas completamente insólitas, esta vez superó todas las expectativas.

Un gran invento

Un vecino oriundo de la pequeña localidad cordobesa de Almafuerte se volvió viral gracias a que subieron en Instagram un video de su insólito, pero muy ingenioso invento. En las imágenes se puede ver que el hombre unió su pequeña moto a un carrito que funcionaba como asiento de un hombre y su perro.

Only in Córdoba, quedo maravillado con el nuevo vehículo y público el hallazgo bajo el título “Uber in Almafuerte”, haciendo referencia no solo al conocido sistema de transporte que tiene origen en el extranjero, sino también quiso mostrar la reversión y el rebusque del argentino.

Furor en redes sociales

Tras la publicación, rápidamente el video comenzó a circular entre cuentas, se hizo viral y causo furor entre los usuarios que se sorprendieron de semejante creación. Actualmente, la publicación supero las 50 mil visualizaciones, tiene casi 2 mil "me gusta" y decenas de personas dejaron sus comentarios y reacciones al respecto.

"Cada uno viaja como quiere" sostuvo un hombre y agregó una chica "El que puede, puede". "Estamos en Argentina, vale todo ahí que darle maña en todo", confirmo un joven. "Seguro le hicieron fotomulta", aseguró otro señor entre risas y otro cibernauta le respondió "Doble casco... Lo primero es la seguridad"

Tras el revuelo que generaron las imágenes, una vecina salió a dar detalles de los protagonistas de los hechos. "No sé cuál es la gracia, es una señora que tiene problemas para caminar", confirmó la mujer y otros usuarios aseguraron haberlos visto circular en reiteradas oportunidades por las calles Mitre y Urquiza (ex ruta 36) del barrio Tierras de Fundador. Pese de que las imágenes dieron vuelta por todo el país, aún no se pudo corroborar si el transporte es utilizado como vehículo personal o es para el trasladó de público.