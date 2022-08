Las mascotas extrañas y los animales exóticos que son domesticados siempre son protagonistas de los videos virales y cosechan las reacciones más desopilantes en las redes sociales. Los usuarios de TikTok se encontraron en esta ocasión con un misterio difícil de resolver. ¿Es un perro vegetariano o un conejo peinado como un can?

Las imágenes de este “cone-perro” o “perro-nejo”, como lo bautizaron rápidamente los tiktokeros, desató innumerables reacciones graciosas y divertidos comentarios.

Muchos siguen sin adivinar que especie de animal es el que se hizo viral en la red social de los videos.

Una insólita mascota se hizo viral en las redes (TikTok/@luisenriquevh0).

Algunos comentaristas aseguraron que esta pequeña criatura era un perro, mientras que otros pensaban que era un conejo. Pero el momento en el que se lo ve comiendo una verdura desató más dudas que certezas.

Todo esto hizo que la publicación de @luisenriquevh0 en TikTok despertara la curiosidad de los internautas y el breve clip se hiciera todavía más viral. Hasta el momento, el animalito fue visto más de 6 millones de veces.

Al mismo tiempo, el posteo explotó con 593 mil “likes”, y 14 mil comentarios muy creativos.

De esta forma, el video muestra a lo que parece un perrito de la raza Schnauzer, aunque se le ven algunas características y comportamientos que no son habituales para un can.

Tanto la manera en la que se paró en dos patas para comer y el mencionado vegetal que come hizo sospechar a todos de que no se trataba de un perro.

Entre los comentarios del video se abrió un largo debate insólito para descubrir a qué especie animal pertenece el protagonista del momento. También cabe señalar que el contenido original fue compartido 10 mil veces desde TikTok.

Las mejores reacciones al “cone perro”

Uno de los tiktokeros lanzó launa lista de animales para jugar: “¿Quién acierta? A - Cachorro B - Conejo C - Koala”. Mientras que otra usuaria confesó su estrategia para sacarse la duda: “Yo entrando a los comentarios para asegurarme de que sea un perrito hermoso”.

“Que lindo el perritoconejokoala”, bromeó otra persona que no se preocupó por resolver el misterio y solo los combinó. “Quién más pensó que era un perrito vegetariano”, sumó un comentarista y luego completó otro: “Señor el Shnauzer que me vendió no ladra”.

En esta misma línea, los chistes siguieron sin parar: “Y yo regañando a mi perro: Ve como ese perrito si se come sus verduras…”. “¿Qué actualización tiene tu perro?”, apuntó uno como si el animal fuera un celular. “No entendía por qué el perro comía perejil”, señaló otra.

La verdad de la mascota viral de TikTok

Finalmente, los expertos de la red social revelaron que se trataba de un conejo de Angora. Es un tipo de conejo doméstico que destaca entre el resto por su abundante y sedoso pelaje.

Por este motivo es normal que las personas que lo descubren piensen que es un perrito, porque se parece mucho a los mencionados Schnauzer.

Desafortunadamente, estos conejos sufren muchos problemas de salud y las autoridades desaconsejan su cría.