Las redes sociales están llenas de momentos protagonizados por animales y mascotas junto a sus dueños y se viralizan muy rápido. Algunos se muestran con diferentes destrezas, insólitas habilidades o una particular belleza y otros solamente están durmiendo. En este sentido, hay un breve video de un perro en TikTok que dejó a todos llenos de admiración.

Se trata de un perro muy pequeño que fue filmado en el momento exacto mientras le daba “una pata” a su dueña. Al parecer, la mujer volvió de hacer unas compras y el animal sujetaba uno de los extremos de la bolsa para mandados.

El corto clip, que compartió una usuaria llamada Carolina, y que dura solo siete segundos, despertó una importante popularidad en poco tiempo y sumó más de 276.000 “me gusta” en la red social de los videos.

Nunca te deja a pata

De esta manera, la persona que grabó la escena vio justo a la mujer caminando por la calle con una bolsa llena de mercadería. Pero, contaba con la ayuda indispensable del animal que agarraba con el hocico una de las manijas de la bolsa de plástico.

Mientras tanto, la compradora tenía en la otra mano más bolsas de plástico y en la espalda un bulto con otros productos. La destreza del pequeño perro dejó sorprendida a la persona que filmaba y quería capturar el momento.

Señora recibe ayuda de su perro y son furor (TikTok/@carolinaatoche27).

Además, con más de 2 millones de reproducciones, el video del can más colaborador se volvió en tendencia entre los tiktokeros ante la nueva demostración de inteligencia y solidaridad de los perros con los humanos.

La creadora del contenido, para lograr más repercusión, utilizó el popular audio de TikTok, donde Bob Esponja grita “¿Qué es eso?”.

Esta publicación viral también acumuló más de 800 comentarios, en los cuales los tiktokeros mostraron su cariño con el perro ayudante.

Cabe recordar que hay perros entrenados especialmente para colaborar con sus dueños, como en el caso de las personas ciegas o las que tienen alguna discapacidad. En este caso no es un can de las razas reconocidas por estas cualidades y parece ser un pequeño cachorro.

Las mejores reacciones en TikTok

Por su parte, los comentaristas de la aplicación dejaron las más divertidas reacciones al video. “Todo sea por el almuerzo”, apuntó uno de los primeros.

“Bello, son lo más hermoso de este mundo”, agregó una joven y más abajo se sumó otra más cariñosa: “Te quiero mucho perrito que ayuda con la bolsa”.

“Si no ayuda, no hay croquetas”, señaló otro tiktokero sobre el interés del can para ayudar a su ama. “Para que no diga mi abuelita que solo estorbo”, describió otra comentarista del video viral que llegó a millones de usuarios.

“¿Por qué el que graba no ayuda?”, cuestionó el que critica todo y nunca falta en estos momentos. Mientras que otros compararon al animal con los suyos: “El mío se mete a la bolsa para no caminar”.

“Ayudan más que los hijos humanos”, fulminó otra persona. Por último, una mujer castigó: “El mejor ejemplo para aquellos hombres que no ayudan a cargar”.