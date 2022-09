A través TikTok, la plataforma de los mil videos, un usuario llamado Israel grabó a su gato nada más ni menos que llamándolo por su nombre, y ahora miles de usuarios están tratando de resolver el misterio.

Las mascotas se convirtieron en protagonistas de muchos posteos virales de la aplicación por sus increíbles reacciones frente a situaciones cotidianas de la vida. Es muy común que los dueños de ciertos animales, la mayoría de las veces perros y gatos, los filmen y se sorprendan de las acciones de sus mascotas todos los días.

Esta vez, el protagonista fue un gato, que se volvió conocido por enloquecer a los internautas, luego gritar el nombre de su dueño a los cuatro vientos.

El joven que realizó la publicación se llama Israel y en TikTok se encuentra bajo el usuario de @israa.eel. El mismo asegura que por las mañanas, su gato, lo despierta llamándolo por su nombre.

Por lo que en la grabación efectivamente se puede escuchar en varias ocasiones como el felino le dice a su humano por su nombre: “Isra”, “Israel”, “Israeel”.

Tanto es lo asombroso de todos los usuarios por escuchar a un gato que habla que el video ya cuenta con más quinientas mil vistas en la red social y subiendo.

Rápidamente, se hizo viral y tiene miles de reacciones y comentarios que aseguran no poder creer cómo un animal puede pronunciar el nombre de su dueño con tanta facilidad.

“Los gatos tienen la habilidad de modular los maullidos para comunicarse con sus dueños, busquen en internet, es interesante”, “Mi gatito cuando me llama me dice mamá, pero se le escucha casi tan claro que a veces me asusta“, “Que miedo”, “Se escucha muy claro lo que dice”, “No, me muero, que tierno. Quiero que mi gata haga lo mismo”, fueron algunas de las respuestas que dejó la gente en la publicación.

Muchos internautas afirmaron que fue de lo “más tierno” que alguna vez vieron, otros que les daba un poco de miedo y algunos aseguraron que sus gatos también hablan: “Mi gatita sabe decir hola, nada y mamá”, “Los míos me dicen mamá”, entre otros más.

En verdad, existen estudios que efectivamente apuntan que los gatos pueden llegar a aprender palabras y sonidos, aunque algunos niegan estas teorías y dicen que los gatos hablan con los movimientos de su cuerpo.