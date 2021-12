Hay personas que tienen demasiada suerte en la vida o como algunos dicen: "la vida les sonríe". En esta oportunidad. Una joven encargó una botella de tequila de una reconocida marca, pero en su casa se dio cuenta de que en realidad le habían enviado un iPad y el vídeo de su reacción se volvió viral.

La protagonista del hecho es Rosie R. Tirado, una joven mexicana quien decidió compartir en su cuenta de TikTok con sus seguidores la gran sorpresa que se llevó al percatarse de que en vez de lo que había encargado, le había llegado un producto distinto y sobre todo más valioso.

La influencer contó que hace uno días estaba buscando el regalo ideal para su papá y no hallaba algo especial y entonces creyó que le gustaría disfrutar de una buena botella de tequila. Es por eso que ella ingresó a la web de una tienda, compró lo quería y luego pasó a buscarlo, algo que denominan "Click and collect".

Al regresar a su casa dejó el producto y se olvidó de abrirlo. Unas horas después se dignó a hacerlo y se dio cuenta de que en vez del tequila le habían dado un iPad nuevo. “Yo pedí un tequila para click and collect, un regalo para mi daddy, y bueno esto es lo que venía, no mames, auxilio, yo no soy Noemi”. expresó Rosie, quien intentaba demostrar su inocencia.

La protagonista de esta historia trataba de dejar muy claro de que el error era de la tienda y no suyo por no haber revisado en su debido tiempo lo que había comprado. Es por que en el comentario de la publicación expresó: "Fui a buscar cobre y encontré oro".

No obstante, sobre el final del clip la tiktoker explico que su intención no era quedarse con el dispositivo Apple y que lo mejor tanto para ella y sobre todo para quien lo había comprado es que lo devolviera a la sucursal y que fueron ellos los que deban hacerse cargo del error que había cometido. "iré a regresarlo, alguien en Liverpool debe estar surrado del susto en este momento", enfatizó.

En otra publicación compartió un breve vídeo en donde muestra que efectivamente regresó a la tienda para regresar el iPad y que en su lugar, le dieon la botella inicialmente ella había ordenado, dejando así su consciencia tranquila. "Hay que ser buena gente, ya vine por mi tequila", exclamó.

El vídeo se hizo furor en la red social en poco tiempo. Actualmente cuenta con 902 mil visualizaciones, cerca de 80 mil me gusta y cientos de comentarios de usuarios que la felicitaban por su buena acción de haber regresado algo que no le pertenecía y no perjudicar a una desconocida. En tanto, otros usuarios le comentaron que en su lugar habían aprovechado el error ajeno y por eso señalaron que había sido un "regalo de navidad".