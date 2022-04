Hay distintas situaciones inusuales que los usuarios deciden compartir en sus propias redes sociales. Algunas de ellas se viralizan y sobre todo generan un debate entre los internautas. En ese sentido, una joven reveló que un exprofesor se contactó con para invitarla a salir, pero ella lo rechazó y reconoció que "no tendría una relación", con el hombre porque le parece muy "aburrido".

La protagonista de esta historia es Makayla. Esta joven estadounidense es influencer en las redes sociales y en una publicación en su cuenta de TikTok (@makaylam.ller) contó que su ex profesor de historia se contactó luego de varios años con ella y le consultó si le interesaba ir a tomar algo con él.

En la captura del chat, se ve cuál fue el mensaje que le envió el educador, al que preferió no develar su identidad. “Hola, Makayla, espero que la vida te esté tratando bien después de la graduación. Tenía curiosidad de saber si tienes 21 y si estás interesada en tomar unos tragos con tu ex profesor sexy de historia. Espero tener una respuesta tuya”, fue el mensaje que le mandó el sujeto a su cuenta personal de Twitter.

Makayla reveló que se sorprendió al ver un mensaje de su ex profesor de historia en donde la invitaba a salir (imagen captura vídeo / TikTok @makaylam.ller).

En la descripción del clip, la joven no dudó en explicar qué fue lo que le generó el mensaje de su exprofesor. “No es mi fantasía de tercero de secundaria hecha realidad”, El breve vídeo, se volvió viral rápidamente y acumula más de 3.3 millones de reproducciones, cerca de 575 mil me gusta y 8 mil comentarios.

Tras la viralización de la publicación, muchos usuarios le consultaron sobre qué tipo de relación tuvieron cuando eran profesor y alumna y sobre todo qué fue lo que le respondió a su propuesta. Al notar que algunos conjeturaron que se trataba de algo indebido por su edad, la muchacha decidió responder para aclarar la situación.

"Nunca fue raro conmigo ni me dio vibras raras ni nada por el estilo, simplemente, no lo miré como un maestro porque nunca me enseñó ni me dio esa vibra. Siento que tengo que abordar la situación. Yo tengo 20 y él 27, lo confirmé. Le respondí, intercambiamos números y nos enviamos mensajes de texto, pero es endemoniadamente aburrido”, expresó la joven.

Makayla reconoció que antes de contestarle se tomó un tiempo para investigarlo en sus redes y vio su Facebook para saber si estaba casado, pero luego de intercambiar mensajes se dio cuenta de que no le interesaba tener una relación con su ex profesor.“Iba a publicar la captura de pantalla, pero es aburrido como la mierda. Realmente lo es. No planeo tener ningún tipo de relación con este hombre, simplemente no podría”, destacó.

Por último, en una de sus últimas publicaciones, la joven deslizó que podría considerar ir a cenar con él en el futuro, pero que antes debía cambiar varios aspectos de su personalidad para que eso sucediera.